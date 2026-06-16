همزمان با نخستین روز ماه محرم، عزاداران هیئت شاه ابوالقاسم یزد با اهدای مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به ستاد دیه استان یزد، در اقدامی خداپسندانه زمینه آزادی ۲ مادر زندانی جرائم غیرعمد را فراهم کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، همزمان با نخستین روز از ماه محرم، رضا سالکی‌پور و سعید ساعی شاهی به نمایندگی از سینه‌زنان و عزاداران هیئت شاه ابوالقاسم یزد با حضور در ستاد دیه استان یزد، مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان کمک نقدی این هیئت را برای مشارکت در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اهدا کردند و با این اقدام، زمینه آزادی ۲ مادر زندانی را فراهم کرده و به پویش «نذر حسینی» با شعار «هر هیئت آزادی یک زندانی» پیوستند.

سرپرست هیئت شاه ابوالقاسم یزد در پیامی با اشاره به فلسفه قیام عاشورا و ضرورت توجه به دستگیری از نیازمندان اظهار کرد: عزاداری برای حضرت اباعبدالله الحسین (ع) زمانی اثرگذارتر خواهد بود که در کنار شور حسینی، شاهد بروز جلوه‌های شعور حسینی نیز باشیم. بر همین اساس اعضا و عزاداران این هیئت تصمیم گرفتند در ایام سوگواری سید و سالار شهیدان، سهمی در بازگشت مادران گرفتار به آغوش خانواده‌هایشان داشته باشند.

حاج حمید سامعی افزود: خدمت به مردم، گره‌گشایی از مشکلات خانواده‌های نیازمند و تلاش برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد از جمله مصادیق نیکوکاری ماندگاری است که می‌تواند در کنار اقامه عزای حسینی مورد توجه هیئت‌های مذهبی قرار گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد که این اقدام خیرخواهانه زمینه‌ساز مشارکت گسترده‌تر هیئت‌های مذهبی و خیران استان یزد در پویش «هر هیئت آزادی یک زندانی» باشد.

گفتنی است پویش «نذر حسینی» با شعار «هر هیئت آزادی یک زندانی» برای هفتمین سال متوالی در استان یزد در حال اجراست و هیئت‌های مذهبی، خیران و عزاداران حسینی با مشارکت در این پویش زمینه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و بازگشت آنان به کانون خانواده را فراهم می‌کنند.