برنامه تلویزیونی «تا نیایش» شبکه تهران امروز ۲۶ خرداد با محور بررسی مؤلفه‌های خودیابی پس از بحران روی آنتن می‌رود و هم‌زمان رادیو صبا در «نشان افتخار» زندگی و آثار محتشم کاشانی را مرور می‌کند.

تا نیایش» و «نشان افتخار» از قاب رادیو و تلویزیون

تا نیایش» و «نشان افتخار» از قاب رادیو و تلویزیون

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجله تصویری «تا نیایش» امروز ۲۶ خرداد حوالی ساعت ۱۲:۱۵ از شبکه تهران پخش می‌شود و در بخش کارشناسی خود به بررسی مؤلفه‌های خودیابی پس از بحران می‌پردازد.

اجرای این برنامه بر عهده محبوبه عزیزی است و صدیقه سلیمانی به عنوان کارشناس، درباره چگونگی بازیابی هویت فردی پس از بحران و ارائه راهکار‌های عملی برای بازسازی فردی سخن می‌گوید.

پخش نغمه‌های عاشورایی، معرفی کتاب و آیتم «قصه‌های صادق» با روایت حجت‌الاسلام یزدان‌پناه از دیگر بخش‌های این برنامه است. «تا نیایش» به تهیه‌کنندگی مشترک سید علیرضا طباطبایی و رضا محمدنیا، کاری از گروه فرهنگ و معارف اسلامی است که هر روز حوالی ساعت ۱۲:۱۵ از شبکه تهران روی آنتن می‌رود.

در همین حال، رادیو صبا نیز امروز در برنامه «نشان افتخار» به مناسبت ماه محرم و روز شعر و ادب آیینی، به معرفی و بررسی زندگی و آثار محتشم کاشانی می‌پردازد.

در این قسمت، ضمن مرور زندگی و آثار این شاعر برجسته دوره صفویه، نقش او در گسترش شعر آیینی و تأثیر ماندگار ترکیب‌بند عاشورایی «باز این چه شورش است که در خلق عالم است» بر ادبیات فارسی بررسی می‌شود.

برنامه «نشان افتخار» به تهیه‌کنندگی مژگان فرزین، امروز ساعت ۱۷:۴۵ از رادیو صبا پخش می‌شود.