با تقویت جریانات شرقی و افزیش سرعت وزش باد در بیابان‌های نواحی مرکزی کشور از چهارشنبه عصر تا حداقل روز شنبه، کاهش کیفیت هوا در استان مرکزی محتمل است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی استان مرکزی در پیش‌بینی شرایط جوی گفت: وضعیت امروز هوای استان صاف تا کمی ابری و گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود. وزش باد در مناطق شمال شرق استان (مناطق شرقی شهرستان‌های زرندیه و ساوه) در ساعات شب نیز تداوم خواهد داشت.

بررسی و تحلیل آخرین خروجی مدل‌های پیش بینی حاکی از تقویت جریانات شرقی و افزیش سرعت وزش باد در بیابان‌های نواحی مرکزی کشور از چهارشنبه عصر تا حداقل روز شنبه است که در صورت خیزش گردوخاک از این نواحی احتمال انتقال به نواحی همجوار از جمله استان مرکزی وجود دارد.

میانگین دمای هوای استان تا صبح چهارشنبه به طور کلی مقداری کاهش خواهد یافت، اما پس از آن از روز پنجشنبه تا اواسط هفته آینده، به ویژه دمای روزانه، روند افزایشی خواهد داشت.