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فرمانده انتظامی هفتکل از کشف ۵ دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق در بازرسی از یک باب منزل مسکونی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ علی تقیپور گفت: ماموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی، یک باب منزل مسکونی فردی سودجو که از رمز ارز غیرمجاز استخراج میکرد را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی، در بازرسی از آن تعداد ۵ دستگاه ماینر (تولید ارز دیجیتال) قاچاق کشف کردند.
وی با اشاره به دستگیری متهم و تشکیل پرونده قضائی، خاطرنشان کرد: استفاده از ماینرهای غیرمجاز خسارتهایی به شبکه توزیع برق وارد میکند و پلیس با مخلان امنیت اقتصادی و آسایش شهروندان با قاطعیت برخورد خواهد کرد.