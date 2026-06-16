به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ علی عباسی گفت: ماموران انتظامی کلانتری ۱۲ مسجدسلیمان با انجام اقدامات اطلاعاتی از نگهداری و فروش مقادیری آرد بدون مجوز قانونی توسط احدی از شهروندان مطلع شدند.

وی افزود: ماموران پلیس با هماهنگی قضایی به محل اعزام و در بازدید انجام شده ۴۹ کیسه آرد فاقد مجوز را کشف کردند.

سرهنگ عباسی تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی داده شد و همچنین اقلام کشف شده نیز تحویل کارخانه آرد شهرستان شد.