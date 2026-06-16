به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: طی روز‌های پیش رو شرایط جوی در اغلب مناطق این استان ناپایدار خواهد بود.

مرتضی قدیمی افزود: تا پایان هفته جاری آسمان استان غالبا صاف تا قسمتی ابری پیش بینی شده است و بعدازظهر امروز با افزایش پوشش ابر و سرعت وزش باد همراه خواهد شد.

وی اظهار داشت: برای امروز رگبار ضعیف و پراکنده باران قابل انتظار است و این وضعیت بعدازظهر با احتمال شدت بیشتری روی خواهد داد.

قدیمی با بیان اینکه طی روز‌های پیش رو سامانه بارشی در استان فعال نخواهد بود، یادآور شد: دمای هوا نیز تا فردا کاهشی و از اواخر هفته روند افزایشی خواهد داشت.

وی ادامه داد: طی شبانه روز گذشته ایستگاه نوربهار با هشت درجه خنکترین و چورزق با ۳۵ درجه گرمترین دما‌های ثبت‌شده در استان بوده است.

قدیمی دمای فعلی شهر زنجان را ۲۲ درجه سانتیگراد بیان کرد و گفت: این میزان دما نسبت به روز گذشته در همین ساعت تغییری نداشته است.

وی دمای زنجان را بین ۱۱ و ۲۹ درجه، خرمدره و ابهر ۱۳ و ۳۰ درجه، قیدار ۱۲ و ۲۶ درجه، گرماب ۱۰ و ۳۰، ماهنشان ۱۸ و ۳۴ درجه، آب بر ۱۸ و ۳۴ درجه، سلطانیه ۱۲ و ۲۸ درجه، زرین آباد ۱۱ و ۲۹ درجه سانتیگراد بیان کرد.