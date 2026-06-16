به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) تازه‌ترین گزارش خود با عنوان «گزارش و تحلیل جایگاه نشریه‌های ایرانی در نمایه استنادی اسکوپوس ـ ویرایش ۲۰۲۶» را منتشر کرد.

این گزارش با بررسی ابعاد مختلف حضور نشریه‌های ایرانی در پایگاه بین‌المللی «اسکوپوس»، تصویری از وضعیت نشر علمی کشور در عرصه بین‌المللی ارائه می‌دهد.

بر اساس این گزارش، ایران با ۴۶۴ نشریه نمایه‌شده در اسکوپوس در رتبه نخست منطقه قرار دارد و با فاصله قابل توجهی از کشورهایی مانند ترکیه با ۳۴۴ نشریه، پیشتازی خود را در توسعه نشر علمی بومی حفظ کرده است.

داده‌های گزارش نشان می‌دهد تعداد نشریه‌های ایرانی در اسکوپوس از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۶ روندی رو به رشد داشته و در سال‌های اخیر با شتاب بیشتری افزایش یافته است.

همچنین بیش از ۷۰ درصد این نشریه‌ها در چارک‌های سوم و چهارم (Q3 و Q4) قرار دارند. نابرابری در توزیع موضوعی نیز از دیگر نکات گزارش است؛ به‌طوری که علوم انسانی و اجتماعی تنها حدود ۱۷ درصد از نشریه‌ها را تشکیل می‌دهد؛ موضوعی که ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی را نشان می‌دهد.

ایرانداک در این گزارش تأکید کرده است که نظام پژوهشی کشور باید از مرحله توسعه کمی عبور کرده و بر ارتقای کیفیت و بین‌المللی‌سازی واقعی نشریه‌ها تمرکز کند. تقویت شاخص‌های کیفی در ارزیابی‌ها، جذب داوران و نویسندگان بین‌المللی و توجه جدی به اخلاق نشر از جمله پیشنهادهای این گزارش برای ارتقای جایگاه علمی ایران در سطح جهانی است.

این گزارش به همت سامانه «نما» (جایگاه علم، فناوری و نوآوری ایران در جهان) تهیه شده و برای استفاده سیاست‌گذاران، مدیران دانشگاهی و پژوهشگران در نشانی NEMA.IRANDOC.AC.IR در دسترس قرار دارد.