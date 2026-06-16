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برداشت جو از مزارع شهرستان اسفراین در حالی آغاز شده که امسال سطح زیرکشت این محصول به ۳۵۰۰ هکتار رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، هرچند امسال سطح زیرکشت جو از ۵ هزار به ۳ هزار و ۵۰۰ هکتار کاهش یافته، بر اساس برآورد کارشناسان جهاد کشاورزی، به سبب بارشهای مناسب امسال، عملکرد تولید افزایش خواهد یافت
رقمی که در سال گذشته ۵ هزار هکتار بود که با وجود این کاهش، بنا بر اعلام مسئولان جهاد کشاورزی، عملکرد تولید نسبت به سال قبل افزایش داشته و پیشبینی میشود از این سطح زیرکشت، ۱۰ هزار تن جو برداشت شود.