به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، هرچند امسال سطح زیرکشت جو از ۵ هزار به ۳ هزار و ۵۰۰ هکتار کاهش یافته، بر اساس برآورد کارشناسان جهاد کشاورزی، به سبب بارش‌های مناسب امسال، عملکرد تولید افزایش خواهد یافت

رقمی که در سال گذشته ۵ هزار هکتار بود که با وجود این کاهش، بنا بر اعلام مسئولان جهاد کشاورزی، عملکرد تولید نسبت به سال قبل افزایش داشته و پیش‌بینی می‌شود از این سطح زیرکشت، ۱۰ هزار تن جو برداشت شود.