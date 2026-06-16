هشتمین شماره از ماهنامه‌های رشد دانش‌آموزی با نگاه ویژه به تجاوز وحشیانه دشمن آمریکایی - صهیونیستی به ایران عزیزمان و شهادت رهبر انقلاب، فرماندهان، کودکان و مردم بی‌گناه در آخرین ماه از سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ منتشر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ماهنامه‌های آموزشی و تربیتی رشد در دو گروه مجلات دانش‌آموزی دوره ابتدایی و مجلات دانش‌آموزی دوره متوسطه به عنوان جزئی از بسته‌های تربیت و یادگیری در چارچوب اهداف و نظام آموزش و پرورش، در هشتمین ماه از سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ با نگاه ویژه به تجاوز وحشیانه دشمن آمریکایی - صهیونیستی به ایران عزیزمان و شهادت رهبر انقلاب، فرماندهان، کودکان و مردم بی‌گناه توسط دفتر انتشارات و فناوری سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی منتشر شدند.

هشتمین شماره رشد کودک به مناسبت پایان سال تحصیلی با محوریت قدردانی از معلم، تقویت سوادآموزی نوآموزان و ارائه قصه‌ها، شعر‌ها و سرگرمی‌های آموزشی برای کودکان پیش‌دبستانی و دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی منتشر شده است.

«معلم عزیزم از تو سپاسگزارم»؛ «قول مورموری»؛ «معلم»؛ «پروانه باسواد است»؛ «میف جیب‌جیبی»؛ «خلیج فارس قشنگ»؛ «نمایشنامه عروسکی آقای دودو»؛ «باز هم مثل همیشه...»؛ «با هم برویم آذربایجان»؛ «جشن ستاره» و... از جمله شعر‌ها و قصه‌های مجله رشد کودک در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ می‌باشند.

رشد نوآموز/ پویش «ایرانمونه»

رشد نوآموز در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ با پویش «ایرانمونه» با مخاطبان مجله در بازدید از نمایشگاهی از دستاورد‌های دانشمندان ایران عزیز همراه شده است. در این پویش جذاب دانش‌آموزان با مفهوم استقلال و ایران قوی و آزاد و وطن‌دوستی آشنا می‌شوند.

«ماجرا‌های زبلو»؛ «درسی برای گل‌ها»؛ «شعر‌المثل»؛ «پویش مدرسمونه»؛ «از دفترچه خاطرات یک کرم فهیم»؛ «کلاسی برای معلم»؛ «جعبه گنج را پیدا کن»؛ «سفر عجیب»؛ «راز موکو»؛ «عروسک انگشتی»؛ «هشتمین قسمت قصه سلطان»؛ «از دل مجله تا کلاس ما»؛ و... از جمله شعر‌ها و داستان‌های جذابی هستند که در هشتمین شماره رشد نوآموز برای دانش‌آموزان پایه‌های دوم و سوم ابتدایی منتشر شده است.

رشد دانش‌آموز/ پیروزی همین‌جاست

رشد دانش‌آموز در هشتمین شماره این مجله در مطلبی با عنوان «پیروزی همین‌جاست» با دانش‌آموزان پایه‌های چهارم، پنجم و ششم درباره رؤیا‌پردازی صحبت کرده و آن را زمینه‌ای برای ساخت آینده کشور عزیزمان ایران می‌داند.

«یادبود دختران شهید میناب»؛ «جزیره‌ی بی‌تربیت‌ها: خارش»؛ «جوانمردان نجات می‌دهند»؛ «برنامه خانم‌ها و آقایان شیر»؛ «خانه‌ای از شکلات»؛ «قدم به قدم با دایناسور دونده»؛ «قدم زدن زیر میکروسکوپ»، «به خودش گل زد»؛ «شش جزیره گنج»؛ «بازرس قاشق و چنگال» و... بخشی از مطالبی هستند که رشد دانش‌آموز در اردیبهشت ۱۴۰۵ منتشر کرده است.

مجلات رشد دانش‌آموزی؛ دوره متوسطه

رشد نوجوان/ فریدون، چراغ پرفروغ ایران

تاریخ و نقل شجاعت جنگاوران ایران‌زمین نشان می‌دهد که هیچ اهریمنی نتوانسته و نخواهد توانست بر مردم این زاد و بوم تسلط پیدا کند. رشد نوجوان در اردیبهشت ۱۴۰۵ در مطلبی با عنوان «فریدون، چراغ پرفروغ ایران» به معرفی بخشی از زندگی شهید فریدون عباسی، جنگاوری که با پوشیدن لباس علم و دانش در میدان‌های رزم علمی باعث افتخارات زیادی برای کشور ایران شده، پرداخته است.

«جان‌فدای ایران»؛ «مادربزرگ خوب من»؛ «خانه بلوط»؛ «زمین مادر من»؛ «می‌خواهیم کتاب صوتی تولید کنیم»؛ «فصل توت و امتحان»؛ «چرا در عصر هوش مصنوعی کتاب‌خوان‌ها یک قدم جلوترند؟»؛ «آینده هوش مصنوعی: فرصت‌ها و چالش‌ها»؛ «وقتی حالم خوب می‌شود»؛ «قصه‌گویی و فناوری با هم در یک شغل»؛ «ایران برای همه»؛ «چه چیز‌هایی نخوانیم» و... از دیگر مطالبی هستند که در آخرین شماره رشد نوجوان در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ برای دانش‌آموزان پایه‌های هفتم، هشتم و نهم منتشر شده است.

رشد جوان/ تا نفس هست به فرمان ولی می‌مانیم

رشد جوان در هشتمین شماره این مجله در آخرین ماه سال تحصیلی جاری، مطالب متنوعی در پاتوق‌های «ادبیات و فرهنگ» «طنز»، «پیشرفت و فناوری»، «هنر و رسانه» و «فکر و عمل» برای دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم منتشر کرده است. از جمله مطالب منتشر شده در پاتوق‌های اردیبهشت‌ماه می‌توان به: «تا نفس هست به فرمان ولی می‌مانیم»؛ «خط و زبان فارسی یا فرهنگ فرنگی؟»؛ «ما چگونه قدرت پهبادی جهان شدیم؟»؛ «هوش مصنوعی و سایه‌ای که بر سر ادبیات دارد»؛ «کمک رسید!»؛ «خط و زبان، بنیاد تفکر و حافظ هویت»؛ «راز‌های هویت ملی ما»؛ «طنز و جنگ»؛ «مشاوران تحصیلی من»؛ «خط‌خطی‌های ذهن جوان من» و... اشاره کرد.

رشد هنرجو/ ماه معلم بزرگ ایران

رشد هنرجو ماه اردیبهشت سال ۱۴۰۵ را «ماه معلم بزرگ ایران»، رهبر شهیدمان نامید که با هنرش مردم این کشور را بزرگ و تربیت کرد تا در مقابل دشمنان این مرز و بوم ایستادگی نمایند. آخرین شماره این مجله در سال تحصیلی جاری، به ویژه‌نامه‌ای با عنوان «ایران سرافراز» به موضوعات مرتبط با روز‌های جنگ تحمیلی اخیر اختصاص یافته است.

«روایتی از واقعیت، فراتر از غبارها»؛ «بت‌هایی که شکستیم»؛ «خون خورشید»؛ «احیاگر قلب‌ها»؛ «در دل تاریخ ایران»؛ «دریادلان جاودان»؛ «نقاب جدید وطن‌فروشی»؛ «و همچنان شن‌ها مأمور خدایند»؛ «سرو بهاری»؛ «میناب ۱۶۸»؛ «خیابان‌های مقدس»؛ و... از دیگر مطالبی هستند که در هشتمین شماره مجله رشد هنرجو منتشر شده‌اند.

رشد برهان متوسطه اول/ همیشه در کنار ما

رشد برهان ریاضی دوره متوسطه اول در مطلبی با عنوان «همیشه در کنار ما» با اشاره به تجاوز وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران عزیزمان، نوجوانان ایرانی را وارثان راه شهدا و آینده‌سازان کشور می‌داند و از آنها می‌خواهد ادامه دهنده راه رهبر شهید و دیگر شهدای گرانقدر این سرزمین باشند.

«مفهوم‌های هندسی و حل مسئله»؛ «تساوی نه، تعادل»؛ «چرا ریاضی می‌خوانیم؟»؛ «کارت‌ها با ماشین حرف می‌زنند»؛ «نجوم ریاضیاتی»؛ «تجارت با معادله‌های ریاضی»؛ «ریاضی، زبان مشترک جهان هستی»؛ «حساب چشمی»؛ «بازی با عبارت‌های جبری» و... از دیگر مطلبی هستند که در هشتمین شماره رشد برهان ریاضی دوره متوسطه اول منتشر شده‌اند.

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