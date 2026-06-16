رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: اعضای شورای عالی استان‌ها ۷۵ نفر هستند که از سراسر کشور، از دورترین نقاط روستایی تا مرکز پایتخت، انتخاب می‌شوند و این ترکیب نمادی از دموکراسی و مردمی بودن نظام جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استان‌ها، موسی‌الرضا حاجی‌بگلو رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به جایگاه شورای عالی استان‌ها در بررسی بودجه کشور، گفت: در قانون اساسی و سایر قوانین به‌صراحت ذکر شده است که برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و بودجه سالانه کشور پیش از تصویب در مجلس شورای اسلامی، باید توسط سازمان برنامه و بودجه در اختیار شورای عالی استان‌ها قرار گیرد تا بازنگری شود.

وی با تبیین فلسفه این رویکرد، اظهار داشت: علت این است که در بدنه شوراها، در دورترین نقاط روستایی کشور نیز عضو شورا و دهیار حضور دارد که نماینده مردم آن منطقه است؛ هدف از این پیش‌بینی قانونی آن است که اگر بودجه سالانه کشور پیش از ارسال به مجلس در اختیار شورای عالی استان‌ها قرار گیرد، دورترین نقطه روستایی کشور نیز بتواند نظرات و پیام‌های خود را درباره بودجه سالانه کشور منعکس کند.

رئیس شورای عالی استان‌ها با تشریح زنجیره انتخاب اعضای شورای عالی استان‌ها، گفت: عضو شورای روستا می‌تواند به شورای بخش راه یابد، از شورای بخش به شورای شهرستان، از شورای شهرستان به شورای استان و در نهایت از شورای استان به شورای عالی استان راه پیدا کند؛ این زنجیره نشان می‌دهد که حتی دورترین نقطه روستایی کشور نیز می‌تواند در این زنجیره قرار بگیرد و در مرکز کشور و پایتخت، عضو شورای عالی استان‌ها شود.

وی با اشاره به ترکیب اعضای شورای عالی استان‌ها، خاطرنشان کرد: اعضای شورای عالی استان‌ها ۷۵ نفر هستند که از سراسر کشور، از دورترین نقاط روستایی تا مرکز پایتخت، انتخاب می‌شوند و این ترکیب نمادی از دموکراسی و مردمی بودن نظام جمهوری اسلامی ایران است.