از ابتدای اردیبهشت تاکنون، بی‌احتیاطی ۵ هکتار از مراتع استان اصفهان را به آتش کشاند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: از ابتدای اردیبهشت تاکنون سه مورد آتش‌سوزی در ۵ هکتار از مراتع استان در مناطق جنوب و شمال استان به وقوع پیوسته که علت آن بی‌احتیاطی عوامل انسانی گزارش شده است.

منصور شیشه‌فروش افزود: خشکی پوشش‌های علوفه‌ای ناشی از کم‌بارشی، افزایش دما، وزش تندباد‌های محلی و حضور افراد در روز‌های پایانی هفته در عرصه‌های طبیعی و مرتعی باعث افزایش موارد حریق شده است.

شیشه‌فروش بر ضرورت رعایت اصول پیشگیری از آتش‌سوزی در پوشش‌های گیاهی به همت دامداران و عشایر، گردشگران و ساکنان مناطق مجاور مراتع و روشن‌نکردن آتش در پوشش‌های گیاهی تأکید کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: تلفن‌های تماس با سامانه امداد جنگل و مرتع ۱۳۹ و ۱۵۰۴ است که جهت پیگیری گزارش‌های مرتبط با وقوع حریق و هماهنگی در امدادرسانی در حوادث مرتع و جنگل پاسخگو است.

شیشه‌فروش ادامه داد: با ابلاغ طرح عملیاتی مدیریت بحران آتش‌سوزی در مراتع و جنگل‌ها و تشکیل جلسه مدیریت بحران استان وظایف هر بخش در پیشگیری و کنترل به موقع حریق در مراتع و پوشش‌های گیاهی به دستگاه‌های اجرائی ابلاغ شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: به‌منظور پیشگیری از آتش سوزی در عرصه‌های طبیعی از هر گونه اقدامی که موجب بروز حریق می‌شود، از جمله رهاکردن ته‌سیگار و کبریت، بطری‌های آب‌معدنی، اشیای براق و صیقلی و قوطی‌های کنسرو و کمپوت در اراضی و حاشیه راه‌ها خودداری شود.

شیشه‌فروش از ساماندهی ۹۰ تیم تخصصی یگان حفاظت منابع طبیعی و ۳۰۰ تیم محلی با ارائه آموزش‌های کاربردی ایمنی حریق خبر داد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: برای پیشگیری و کنترل حریق در عرصه‌های طبیعی استان نیاز است، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور درخصوص تأمین اعتبار برای احداث و تجهیز پایگاه‌های ثابت اطفای حریق در شهرستان‌های سمیرم و چادگان و تخصیص اعتبار برای احیای مراتع آسیب دیده و تأمین تجهیزات اطفای حریق متناسب با شرایط استان و ارتفاعات صعب‌العبور در مناطق غرب و جنوب اقدام کند.

در استان اصفهان ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار مرتع و ۴۱۴ هزار هکتار جنگل طبیعی و دست کاشت وجود دارد.