با مهرو موم ۲ نانوایی متخلف در بردسکن، ۵۷ کارت بانکی غیرمجاز کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس اداره صمت شهرستان بردسکن گفت: در راستای فعالیت‌های قرارگاه اجرایی «نظارت موثر بر بازار» و با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، بازرسی‌های میدانی از واحد‌های نانوایی شهرستان انجام و این دو واحد متخلف مهرو موم شد.

هاشمی افزود: یکی از تخلفات شاخص کشف‌شده در این واحد‌های صنفی، در اختیار داشتن و استفاده از ۵۷ کارت بانکی غیرمجاز بود که با هدف دور زدن سامانه‌های نظارتی و عرضه خارج از شبکه آرد صورت می‌گرفت.

وی از شهروندان شهرستان بردسکن درخواست کرد تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی از قبیل گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه آرد یا تعطیلی غیرمجاز نانوایی‌ها، مراتب را از طریق شماره‌های ۱۳۵ (تعزیرات حکومتی) و ۱۲۴ (اداره صمت) یا تلفن مستقیم ۵۵۴۲۸۸۸۱ گزارش دهند .