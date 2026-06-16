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بزرگترین پویش محیط زیست اجتماعی خانوادهمحور استان اصفهان با عنوان «خانواده سبز، ایران امن» راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این پویش که با محوریت «فرهنگ محیط زیست، مشارکت ملی، محیط زیست سالم» طراحی شده است، با هدف ارتقای سواد محیط زیستی خانوادهها، توسعه مشارکت مردمی در حفاظت از محیط زیست و تبدیل آموزههای محیط زیستی به رفتارهای روزمره اجتماعی، در سراسر استان اصفهان وارد مرحله اجرایی شد.
مریم کرمانی سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به نقش بیبدیل خانواده در شکلگیری فرهنگ عمومی جامعه افزود: «پویش خانواده سبز، ایران امن تلاشی برای تبدیل هر خانواده به یک پایگاه آموزش محیط زیستی و هر شهروند به یک کنش گر مسئول در مسیر حفاظت از سرمایههای طبیعی کشور است.»
وی افزود: بر اساس این طرح، خانوادههای اصفهانی با پیوستن به «پیمان سبز ایرانیان» متعهد میشوند در راستای کاهش مصرف آب، مدیریت صحیح پسماند، کاهش مصرف پلاستیکهای یک بار مصرف، حفاظت از تنوع زیستی، جلوگیری از تخریب طبیعت و ترویج فرهنگ محیط زیستی در میان اعضای خانواده و جامعه گام بردارند.
در قالب این پویش، شهروندان میتوانند تصاویر، فیلمها، روایتها و تجربههای موفق خانوادگی خود در زمینه حفاظت از محیط زیست را در پیامرسانهای داخلی منتشر کرده و به اشتراک بگذارند.
همچنین از تمامی دستگاههای اجرایی، شهرداریها، دهیاریها، شوراهای اسلامی شهر و روستا، دانشگاهها، مدارس، سازمانهای مردمنهاد، فعالان فرهنگی، رسانهها، هنرمندان، ورزشکاران و کنشگران اجتماعی دعوت شده است تا در گسترش این حرکت فرهنگی و مردمی مشارکت کنند.
اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان اعلام کرد آثار و اقدامهای برتر مردمی به صورت مستمر در رسانههای رسمی این اداره کل بازنشر شده و در پایان مرحله نخست پویش، خانوادههای فعال و اثرگذار به عنوان «خانوادههای سبز استان اصفهان» معرفی خواهند شد.
این پویش در گام نخست در سطح استان اصفهان اجرا میشود و زمینهساز شکلگیری شبکهای از خانوادههای حامی محیط زیست با رویکرد آموزش، فرهنگسازی، مسئولیتپذیری اجتماعی و مشارکت مردمی خواهد بود.
متن پیام دعوت سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان به شرح زیر است: «از همه خانوادههای عزیز اصفهانی دعوت میکنم با پیوستن به پویش "خانواده سبز، ایران امن"، سهم خود را در حفاظت از محیط زیست، منابع طبیعی و آینده فرزندان این سرزمین ایفا کنند. یقین داریم که امنیت پایدار ایران عزیز از مسیر احترام به محیط زیست، مسئولیتپذیری اجتماعی و مشارکت آگاهانه مردم عبور میکند.»