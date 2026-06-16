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وزیر بهداشت با اشاره به تلاش برای کاهش کمبودهای دارویی، بر لزوم افزایش پوشش بیمهای داروها تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدرضا ظفرقندی در حاشیه نشست شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در جمع خبرنگاران درباره وضع تأمین دارو در کشور اظهار کرد: بحث تأمین دارو اولویت نخست ماست. طبیعتاً همه مشکلاتی که در این دوره با آن مواجه بودیم، از جمله محدودیتهای ناشی از محاصره دریایی، بر این حوزه نیز تأثیر گذاشته است. بخشی از مواد اولیه دارویی که باید از طریق دریا و با کشتی وارد کشور میشد، حدود سه ماه است که با وقفه مواجه شده، زیرا تردد کشتیها به بنادر ایران متوقف یا محدود شده و این موضوع باعث کندی و کاهش در روند تأمین برخی اقلام شده است.
وی افزود: تلاش کردهایم این کمبودها را از طریق حملونقل ریلی و هوایی جبران کنیم. بنابراین، نخستین اولویت ما این است که تأمین دارو بهصورت پایدار انجام شود. در همین راستا، با کشورهایی مانند هند و چین که از تأمینکنندگان اصلی مواد اولیه دارویی هستند در ارتباط هستیم و حتی هیئتهایی نیز به این کشورها اعزام شدهاند تا راههای مختلف واردات مواد اولیه دارویی بررسی و تأمین شود. هدف ما این است که کمبود دارو به حداقل برسد و زنجیره تأمین و تولید دارو در کشور بتواند به فعالیت عادی خود ادامه دهد.
ظفرقندی ادامه داد: موضوع دوم، بحث هزینهها و قیمت دارو است. طبیعتاً قیمت دارو نیز مانند بسیاری از کالاها و خدمات، تحت تأثیر نرخ تورم و تغییرات نرخ ارز قرار میگیرد. آنچه برای ما اهمیت دارد و از دغدغههای اصلی رئیسجمهور و وزارت بهداشت محسوب میشود، این است که این افزایش هزینهها تا حد امکان از طریق بیمهها جبران شود تا فشار کمتری به مردم وارد شود. در همین راستا، جلسات متعددی با بیمهها، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و همچنین از طریق مکاتبه با مجلس شورای اسلامی برگزار شده است تا ظرفیت پوشش بیمهای افزایش یابد. هدف این است که در مورد داروهای موجود در فهرست رسمی و مصوب وزارت بهداشت، بار مالی تا حد امکان از دوش مردم برداشته شود و هزینههای پرداختی آنان کاهش یابد.
وزیر بهداشت تصریح کرد: نکته دیگری نیز وجود دارد که برخی داروها خارج از فهرست رسمی دارویی کشور قرار دارند. این داروها ممکن است توسط واردکنندگان وارد شوند یا برخی افراد تمایل داشته باشند آنها را تجویز کنند. طبیعی است که این دسته از داروها مستقیماً تحت تأثیر نرخ ارز قرار میگیرند؛ زیرا تحت پوشش بیمه نیستند. به عبارت دیگر، هر دارویی تا زمانی که استانداردهای وزارت بهداشت را دریافت نکند و در فهرست رسمی دارویی و پوشش بیمهای کشور قرار نگیرد، مشمول حمایت بیمه نخواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر این موضوع را با انجمنهای علمی، سازمان نظام پزشکی ،و سایر نهادهای مرتبط پیگیری میکنیم تا داروهایی که هنوز تأییدیههای وزارت بهداشت را دریافت نکردهاند و در فهرست بیمه قرار نگرفتهاند، حتیالمقدور تجویز نشوند و پیش از طی مراحل قانونی و تخصصی، وارد چرخه مصرف و بازار دارویی کشور نشوند.