معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران گفت: خوزستان در هفته جهاد کشاورزی با افتتاح ۲۸۴ طرح و سرمایه‌گذاری ۲.۸ همت، رتبه نخست کشور در تعداد طرح‌های افتتاحی بخش کشاورزی را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمزه رستم‌پور در آیین افتتاح همزمان ۲۸۴ طرح بخش کشاورزی در استان خوزستان که به‌صورت ارتباط ویدئویی با حضور وزیر جهاد کشاورزی، رئیس‌جمهور و استاندار خوزستان برگزار شد، با گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی از تلاش تولیدکنندگان و بهره‌برداران این بخش قدردانی کرد.

وی با تأکید بر نقش کلیدی فعالان کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور گفت: بخش مهمی از امنیت غذایی ایران حاصل تلاش مستمر و خستگی‌ناپذیر کشاورزان و تولیدکنندگان این حوزه است.

رستم‌پور با اشاره به جایگاه خوزستان در تولیدات کشاورزی کشور افزود: این استان به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی کشاورزی ایران، در هفته جهاد کشاورزی از نظر تعداد طرح های افتتاحی و رشد سرمایه‌گذاری بالاترین جایگاه را در میان استان‌های کشور به دست آورده است.

وی ادامه داد: در این مراسم ۲۸۴ طرح با حجم سرمایه‌گذاری ۲.۸ همت به بهره‌برداری رسید که حدود ۸۰ درصد از این سرمایه‌گذاری با مشارکت و آورده بخش خصوصی انجام شده است.

رئیس سازمان شیلات ایران همچنین اظهار کرد: استان خوزستان با تولید بیش از ۱۷ میلیون تن محصول، بیش از ۱۴ درصد از تولید محصولات اساسی کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است.

به گفته رستم‌پور، حدود ۴۰ درصد از هزینه‌های این طرح ها به ایجاد ارزش افزوده در زنجیره تولید بخش کشاورزی اختصاص یافته است.

وی در پایان با اشاره به برنامه‌های بخش شیلات کشور خاطرنشان کرد: همزمان با هفته جهاد کشاورزی، ۱۰۵ طرح شیلاتی در سطح کشور با ارزشی بالغ بر ۵ همت در حال افتتاح و بهره‌برداری است.