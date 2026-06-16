پژوهشگران استرالیایی تراشه‌ای نوین توسعه داده‌اند که با الگوبرداری از نحوه کار چشم و مغز انسان، قادر است دریافت، پردازش و ذخیره‌سازی اطلاعات بصری را به‌صورت همزمان در یک سامانه واحد انجام دهد.







به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، پژوهشگران تراشه‌ای جدید توسعه داده‌اند که نحوه همکاری چشم و مغز انسان را شبیه‌سازی می‌کند.

این تراشه کوچک با استفاده از ماده‌ای به نام «اکسید ایندیوم آلاییده‌شده» ساخته شده و با هدف کاهش وابستگی به پردازشگر‌های خارجی و افزایش سرعت تصمیم‌گیری در سامانه‌هایی مانند خودرو‌های خودران طراحی شده است. این طرح با همکاری دانشگاه‌های RMIT، دیکین و ملبورن انجام شده است.

به گفته محققان، تراشه یادشده قابلیت‌های حسگری، پردازش و ذخیره‌سازی داده را در یک بستر واحد ادغام می‌کند و به این ترتیب نیاز به قطعات سخت‌افزاری جداگانه که معمولاً باعث کندی سیستم‌های بینایی ماشینی می‌شوندکاهش می‌یابد.

در سامانه‌های تصویربرداری معمول، داده‌ها برای پردازش به واحد‌های خارجی ارسال می‌شوند؛ اما در این تراشه، محاسبات مستقیماً در همان نقطه‌ای انجام می‌شود که نور دریافت می‌شود.

لایه حسگر این تراشه که هزاران بار نازک‌تر از موی انسان است، طوری طراحی شده که هم به نور واکنش نشان دهد و هم اطلاعات را در طول زمان حفظ کند؛ قابلیتی که عملکرد آن را به سیستم بینایی انسان نزدیک‌تر می‌کند.

به باور پژوهشگران، این فناوری می‌تواند مصرف انرژی را کاهش داده و سرعت واکنش سیستم‌ها را در محیط‌های واقعی افزایش دهد. این تراشه تاکنون با نور فرابنفش آزمایش شده و محققان در تلاش‌اند دامنه عملکرد آن را به نور مرئی و مادون قرمز نیز گسترش دهند.

در مجموع، این تراشه قادر است دریافت نور، پردازش سیگنال‌ها و ذخیره‌سازی اطلاعات بصری را به‌طور همزمان در یک پلتفرم واحد انجام دهد؛ ویژگی‌ای که می‌تواند زمینه‌ساز نسل تازه‌ای از سامانه‌های هوشمند بینایی باشد.