معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از افتتاح بیش از هزار طرح آب و خاک با اعتبار ۳ هزار و ۳۷۳ میلیارد تومان در کشور خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از افتتاح یک هزار و ۶۳ پروژه آب و خاک همزمان با هفته جهاد کشاورزی در سراسر کشور خبر داد و گفت: این طرح‌ها با هدف ارتقای بازدهی آبیاری و کاهش مصرف آب با اعتباری بالغ بر ۳ هزار و ۳۷۳ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

در آیین افتتاح متمرکز این طرحها که با حضور معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جهاد کشاورزی در شهرستان پیرانشهر برگزار شد، افزود: از مجموع ۳ هزار و ۳۷۳ میلیارد تومان اعتبار صرف شده برای این طرح ها ، ۵۵۵ میلیارد تومان آورده شخصی بهره‌برداران و مابقی از محل منابع ملی و استانی تأمین شده است.

وی با اشاره به دستاورد‌های اشتغال‌زایی و اجتماعی این طرح‌ها اظهار کرد: با بهره‌برداری از این یک هزار و ۶۳ طرح، برای ۳۹ هزار و ۷۰۰ نفر شغل تثبیت یا ایجاد شده و ۴۸ هزار خانوار از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند.