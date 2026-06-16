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در مراسمی خیران نیکاندیش خانه بهداشت روستای کریمآباد تجلیل شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مراسم تجلیل از خیران نیکاندیش خانه بهداشت روستای کریمآباد با حضور حجتالاسلام حسینیزاده امام جمعه بهادران، دکتر محمود فلاحتی رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهریز، جمعی از مسئولان محلی و اهالی روستا در محل دهیاری کریمآباد برگزار شد.
در این مراسم از خیرانی که با اهدای مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان در توسعه و بهبود خدمات خانه بهداشت روستای کریمآباد مشارکت داشتهاند، تجلیل و قدردانی شد.
دکتر محمود فلاحتی رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهریز در این مراسم با تقدیر از روحیه نوعدوستی و مسئولیتپذیری خیران، اظهار کرد: مشارکت خیران در حوزه سلامت نقش مهمی در ارتقای زیرساختهای بهداشتی و درمانی مناطق روستایی دارد و بدون تردید این همراهیها موجب افزایش کیفیت خدمات ارائهشده به مردم خواهد شد.
وی افزود: کمک ارزشمند خیران کریمآباد نمونهای ماندگار از همدلی و مشارکت اجتماعی در مسیر توسعه سلامت است و میتواند الگویی برای سایر مناطق در حمایت از طرحهای بهداشتی باشد.
امام جمعه بهادران نیز در این مراسم با قدردانی از اقدام خیرخواهانه نیکوکاران، خدمت به سلامت مردم را از مصادیق باقیاتالصالحات دانست و بر تداوم فرهنگ احسان و مشارکت مردمی در رفع نیازهای جامعه تأکید کرد.
در پایان این مراسم با اهدای لوح سپاس از خیران مشارکتکننده در تجهیز و توسعه خانه بهداشت روستای کریمآباد تجلیل شد.