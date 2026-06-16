به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ کارآگاه مسعود محمدی گلپسند، معاون مبارزه با سرقت از وسائط نقلیه گفت: با توجه به سرقت یک دستگاه موتورسیکلت باجاج پالس به شماره انتظامی ۷۳۷۷۶ ایران ۱۳۱ به شکایت مالباخته در حوزه کلانتری ۱۰۹ بهارستان توسط ۳ نفر از سرنشینان یک دستگاه خودروی ال ۹۰ با توجه به اینکه محل سرقت و اطراف آن مجهز به دوربین مداربسته بوده، روند پی جویی سرقت توسط کارآگاهان آغاز شد

معاون مبارزه با سرقت از وسائط نقلیه افزود:با استفاده از اقدامات خاص پلیسی مالک خودروی مشاهده شده در صحنه سرقت معین و پس از بررسی‌های اولیه مراتب جهت اخذ دستور به دادسرای ناحیه ۳۴ تهران گزارش گردید. در ادامه و پس از صدور دستور از سوی مرجع محترم قضایی، دستگیری مالک خودرو و توقیف وسله نقلیه در دستور کار کارآگاهان این اداره تخصصی قرار گرفت. سپس کارآگاهان این اداره با انجام تحقیقات پلیسی پاتوق متهم در تهران را شناسایی، در ادامه اکیپی از تیم‌های عملیاتی جهت دستگیری متهم و سایر همدستان به محله معین شده اعزام ودر یک عملیات غافلگیرانه موفق به دستگیری دونفر اولیه در ارتباط با این سرقت شدند.

سرهنگ گلپسند با اشاره به اینکه پس از انتقال متهمین به اداره و انجام تحقیقات لازم، متهمان به سرقت موتورسیکلت با همدستی دونفر دیگر اعتراف کردند. تصریح کرد:سارقان موتورسیکلت مسروقه را به شهرستان گرکان منزل پدری انتقال داده‌اند. با همکاری پلیس آگاهی شهرستان گرگان موتورسیکلت مسروقه در منزل پدری احدی از متهمان کشف و جهت تحویل به مالباخته به شهر تهران منتقل گردید.

وی افزود: بمنظور رسیدگی به سایر جرائم ارتکابی از سوی متهمان و شناسایی سایر موتورسیکلت‌های مسروقه، اعضای این باند در اختیار این پلیس بوده و خبر‌های تکمیلی در این خصوص متعاقبا اعلام میگردد.