آیناش قاسم، مترجم و ایران‌شناس قزاقستانی، در دیدار با وابسته فرهنگی کشورمان در آلماتی بر لزوم گسترش روابط فرهنگی دو کشور فراتر از سطح رسمی و با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی و جذابیت زبان فارسی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در راستای توسعه مناسبات فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با کشور‌های حوزه آسیای مرکزی و با هدف بهره گیری از ظرفیت نخبگان، مترجمان و ایران‌شناسان فعال در عرصه شناخت و معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی، محمدمسعود صادقی وابسته فرهنگی ایران در آلماتی و آیناش قاسم مترجم و ایران‌شناس برجسته قزاقستانی، دیدار کردند.

ایران‌شناس قزاقستانی در این ملاقات با اشاره به تجربیات خود در حوزه ایران‌شناسی و ترجمه آثار مرتبط با فرهنگ و ادبیات ایران، بر ضرورت حمایت مؤثرتر از پژوهشگران، مترجمان و ایران‌شناسان خارجی تأکید کرد.

وی در ادامه، گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت آثار مکتوب و جذابیت و تکیه بر جنبه جهانی برخی از فارسی می‌توان نقش مهمی در معرفی هرچه بهتر فرهنگ و تمدن کشور بلندآوازه ایران در بین کشور‌های آسیای مرکزی و اروپای شرقی ایفا کرد.

آیناش قاسم ادامه داد: آموزش فارسی در کشور پهناور قزاقستان از سال ۱۹۸۹ شروع شده، اما طی سال‌های اخیر و در سایه ارتباطات فرهنگی رو به گسترش قزاق‌ها با ایران می‌توان در کنار برنامه‌های ثابت دانشگاه‌های الفارابی، آبلای‌خان و ژمپو با شناسایی ظرفیت‌ها از ارتباطات بومی نیز برای توسعه سطح مراوات فرهنگی، علمی و ادبی و تاریخی بهره جست.