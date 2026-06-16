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مدیرکل منابع طبیعی ایلام از انجام مطالعات جامع آبخیزداری در سطح ۶۷۰ هزار هکتار از اراضی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ «یاسم خانمحمدیان» مدیرکل منابعطبیعی و آبخیزداری ایلام اظهار داشت: مطالعه جامع اجرای طرحهای آبخیزداری در یکسوم از گستره استان معادل ۶۷۰ هزار هکتار با پراکنش متوازن در همه شهرستانها به ویژه مناطق بحرانی و بالادست سکونتگاههای شهری و روستایی انجام شده است.
وی با بیان این که مطالعه آبخیزداری پیشنیاز اصلی اجرای هرگونه طرح در این حوزه است، افزود: این کار باعث شده تا اجرای عملیات عمرانی طرحهای آبخیزداری با دقت بالا و در نقاط راهبردی صورت گیرد و اکنون پروژههای بیشماری در بیشتر شهرستانهای استان فعال یا در دست ساخت و اجرا است.
مدیرکل منابع طبیعی ایلام اضافهکرد: پیشگیری از خسارت سیلاب، کاهش فرسایش خاک و نفوذپذیری آب در سفرههای زیرزمینی از مهمترین اهداف اجرای طرحهای آبخیزداری استان ایلام است.
خانمحمدیان با اشاره به توپوگرافی ویژه استان یادآور شد: شیب تند عرصههای طبیعی ایلام به سمت کشور عراق و شرایط کوهستانی منطقه سبب شده است تا بخش قابلتوجهی از روانآبها و بارشها پیش از بهرهبرداری از مرز خارج شوند.
وی بیان کرد: اجرای پروژههای آبخیزداری به عنوان مانع طبیعی، موجب میشود این آبها به جای خروج از استان در زمین نفوذ کرده و به تقویت سفرههای زیرزمینی و بهرهبرداری داخلی کمک کنند.
مدیرکل منابع طبیعی ایلام با یادآوری تجربههای سالهای پیشین که با کوچکترین بارش، شاهد سیلاب و خسارت به زیرساختها بودیم، ادامه داد: با اجرای موفق پروژههای آبخیزداری در بالادست شهرهای ایلام از جمله مرکز استان، مسیرهای سیلخیز مدیریت شدهاند.
وی اضافه کرد: نتیجه این فعالیتها جلوگیری از خسارت به شهرها حتی در بارشهای سریع و سیلآسا در سالهای اخیر بوده که نشاندهنده اثربخشی این پروژهها است.
خانمحمدیان به تفاهمنامه ملی میان وزارت جهاد کشاورزی و قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) اشاره کرد و گفت: بر پایه این تفاهمنامه و با هدف محرومیتزدایی و توسعه زیرساختهای آبی مقرر شد که یک هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان اعتبار در پنج سال از محل اعتبارهای ملی برای اجرای طرحهای آبخیزداری استان ایلام اختصاص یابد.
مدیرکل منابع طبیعی ایلام ادامه داد: بسیج سازندگی استان ایلام از سال ۱۴۰۲ با جدیت و عملکرد چشمگیر وارد این عرصه شده و اکنون پروژههای بزرگ و مهمی از این محل در شهرستانهای استان از جمله شهرستان مهران در دست اجرا است که گامی بزرگ در جهت توسعه پایدار و مدیریت منابع حیاتی استان محسوب میشود.
ایلام با برخورداری از حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار عرصههای طبیعی از ظرفیتهای ارزشمندی در حوزه منابع طبیعی، آبخیزداری و حفاظت از محیط زیست برخوردار است و توسعه طرحهای آبخیزداری در این استان میتواند نقش تعیینکنندهای در کاهش خطر سیلاب، حفظ خاک و تقویت منابع آبی ایفا کند.