حاجیه‌خانم بزرگ وظیفه‌شناس، مادر شهید حسین بیانی، دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حاجیه‌خانم بزرگ وظیفه‌شناس، مادر گرانقدر شهید حسین بیانی، در سن ۹۴ سالگی دار فانی را وداع گفت و پس از عمری صبر، ایثار و استقامت، به فرزند شهیدش پیوست.

مراسم تشییع پیکر این مادر شهید در مسجد امام رضا (ع) روستای حشکوا، بخش کوچصفهان رشت برگزار شد.

شهید حسین بیانی ۲۱ بهمن‌ماه ۱۳۶۲ در سن ۱۹ سالگی در منطقه قصر شیرین بر اثر ترکش خمپاره به درجه رفیع شهادت نائل آمد.