به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، فرهنگ دشتی یکی از شاعران پیشکسوت آبادانی که بیش از ۳۰ سال در وصف ائمه اطهار (ع) شعر می سراید.

فرهنگ دشتی با اشاره به سابقه فعالیت خود در عرصه شعر آیینی می گوید: از نوجوانی به سرودن اشعار مذهبی علاقه‌مند بودم و طی سه دهه گذشته تلاش کرده‌ام ارادت خود به اهل‌بیت (ع) را در قالب شعر بیان کنم. شعر آیینی برای من تنها یک قالب ادبی نیست، بلکه مسیری برای خدمت فرهنگی و معنوی است.

وی افزود: در طول این سال‌ها بیشتر آثارم در مدح و مرثیه ائمه معصومین (ع) سروده شده و همواره کوشیده‌ام پیام‌های اخلاقی و معرفتی اهل‌بیت (ع) را در اشعارم بازتاب دهم.

این شاعر آبادانی درباره تازه‌ترین اثر خود نیز افزود: جدیدترین سروده‌ام را در رثای رهبر شهید انقلاب به رشته تحریر درآوردم. شخصیت ایشان نماد ایثار، مقاومت و پایبندی به آرمان‌های انقلاب بود و شهادتشان تأثیر عمیقی بر احساسات مردم و جامعه فرهنگی کشور گذاشت.

او ادامه داد: شعر در چنین بزنگاه‌هایی می‌تواند زبان مشترک احساسات مردم باشد و یاد و راه شخصیت‌های اثرگذار را برای نسل‌های آینده ماندگار کند.