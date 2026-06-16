فعالیت ۶۰۰ هنرمند در ۳۰ رشته صنایع‌دستی در نیشابور، ظرفیتی مهم برای اشتغال، هویت‌بخشی و توسعه گردشگری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرماندار نیشابور در بازدید از بازارچه صنایع‌دستی باغ آرامگاه عطار و گذر فرهنگ و هنر و نشست تخصصی هنرمندان صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی شهرستان، با تأکید بر جایگاه تاریخی و فرهنگی نیشابور، بر ضرورت ایجاد بازارچه دائمی صنایع‌دستی تأکید کرد.

مهدی دونده افزود: هر شهری با یک ظرفیت شناخته می‌شود، اما نیشابور صنعت، کشاورزی و فرهنگ و هنررا با هم دارد به همین دلیل، شاخصه نیشابور را باید در مباحث فرهنگی جست‌و‌جو کرد و ما نیز اولویت شهرستان را به فرهنگ و گردشگری داده‌ایم.

فرماندار ویژه نیشابور با اشاره به نامزدی این شهرستان برای پایتخت فرهنگی و گردشگری کشور‌های عضو اکو در رقابت‌های ۲۰۳۱ تصریح کرد: این یک افتخار بزرگ برای نیشابور است و باید با همدلی، به‌ویژه با همراهی شورا و شهرداری، زیرساخت‌های لازم را برای تحقق این ظرفیت فراهم کنیم.

وی همچنین گفت: نیشابور به‌زودی دارای موزه باستان‌شناسی خواهد شد تا میراث گران‌بهای این شهر در دل نیشابور به نمایش درآید.

فرماندار نیشابور با تأکید بر نقش صنایع‌دستی در اقتصاد و اشتغال گفت: صنایع‌دستی و گردشگری دو بخش مهم فرهنگی و اقتصادی هستند که می‌توانند کمک بزرگی به شهرستان کنند.