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در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، بر تقویت همکاری دستگاههای مسئول و نقش رسانهها در پیشگیری از قاچاق تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای اجرایی، نظارتی، قضائی و رسانهای برای مقابله مؤثر با قاچاق کالا و ارز تأکید شد.
«ایوب چراغی» دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، با اشاره به آثار زیانبار قاچاق بر اقتصاد کشور گفت: مقابله مؤثر با این پدیده نیازمند همکاری همه دستگاههای مسئول و برخورد قاطع و قانونی با متخلفان است.
وی همچنین بر اهمیت اقدامات فرهنگی و آگاهیبخشی درباره پیامدهای مخرب قاچاق برای خانوادهها و فعالان اقتصادی تأکید کرد.
«یوسف میرزایی» قائممقام صداوسیمای مرکز استان نیز با اشاره به نقش رسانهها در فرهنگسازی عنوان کرد: صداوسیما با تولید و پخش برنامههای آموزشی و تبیینی، آمادگی دارد نقش مؤثری در پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ایفا کند.
در ادامه، اعضای کمیسیون نیز راهکارها و پیشنهادهای خود را برای کاهش قاچاق و تقویت هماهنگی میان دستگاههای مسئول مطرح کردند.