به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز اردبیل فرزاد قلندری فرماندار اردبیل در جلسه وبیناری قرارگاه اجتماعی با اشاره به اهمیت شناسایی دقیق مشکلات و مطالبات محلات، اظهار کرد: احصای مسائل و اجرای اقدامات عملی با استفاده از تمام ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم، از اولویت‌های اصلی در مسیر کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

فرماندار اردبیل با بیان اینکه مدل وزن‌دهی متناسب با ظرفیت‌های شهرستان در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار گرفته است، افزود: در حوزه محله‌محوری اقدامات خوبی در شهرستان انجام شده و لازم است این روند با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و مشارکت دستگاه‌ها تقویت شود.

وی همچنین با اشاره به اولویت‌های توسعه و ضرورت رسیدگی به مشکلات محله‌محور، گفت: قرارگاه اجتماعی در شهرستان تشکیل شده و وظیفه کنترل، نظارت و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای اجرای برنامه‌های اجتماعی را بر عهده دارد.

فرماندار اردبیل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را نیازمند ورود جدی، هدفمند و هماهنگ همه دستگاه‌های مسئول دانست و تصریح کرد: برگزاری منظم و اثربخش جلسات اجتماعی و پیگیری مصوبات از الزامات مهم در این حوزه است.

وی همچنین بر تداوم اجرای طرح نماد و حضور مستمر دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد و افزود: ارتباط و هماهنگی مدیران دستگاه‌ها با فرمانداری‌ها در حوزه پدافند غیرعامل نیز باید تقویت شود تا آمادگی لازم در مدیریت مسائل اجتماعی و بحران‌ها وجود داشته باشد.