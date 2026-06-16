پخش زنده
امروز: -
فرماندار اردبیل بر تقویت رویکرد محلهمحوری و جلب مشارکت مردمی برای حل مسائل اجتماعی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز اردبیل فرزاد قلندری فرماندار اردبیل در جلسه وبیناری قرارگاه اجتماعی با اشاره به اهمیت شناسایی دقیق مشکلات و مطالبات محلات، اظهار کرد: احصای مسائل و اجرای اقدامات عملی با استفاده از تمام ظرفیتهای دستگاههای اجرایی و مشارکت مردم، از اولویتهای اصلی در مسیر کاهش آسیبهای اجتماعی است.
فرماندار اردبیل با بیان اینکه مدل وزندهی متناسب با ظرفیتهای شهرستان در برنامهریزیها مورد توجه قرار گرفته است، افزود: در حوزه محلهمحوری اقدامات خوبی در شهرستان انجام شده و لازم است این روند با برنامهریزی دقیقتر و مشارکت دستگاهها تقویت شود.
وی همچنین با اشاره به اولویتهای توسعه و ضرورت رسیدگی به مشکلات محلهمحور، گفت: قرارگاه اجتماعی در شهرستان تشکیل شده و وظیفه کنترل، نظارت و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای اجرای برنامههای اجتماعی را بر عهده دارد.
فرماندار اردبیل پیشگیری از آسیبهای اجتماعی را نیازمند ورود جدی، هدفمند و هماهنگ همه دستگاههای مسئول دانست و تصریح کرد: برگزاری منظم و اثربخش جلسات اجتماعی و پیگیری مصوبات از الزامات مهم در این حوزه است.
وی همچنین بر تداوم اجرای طرح نماد و حضور مستمر دستگاههای مرتبط تأکید کرد و افزود: ارتباط و هماهنگی مدیران دستگاهها با فرمانداریها در حوزه پدافند غیرعامل نیز باید تقویت شود تا آمادگی لازم در مدیریت مسائل اجتماعی و بحرانها وجود داشته باشد.