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«لنز بسته ورزشی» عنوان کاری از گروه ورزشی خبر صدا و سیمای مرکز استان زنجان است که با هدف بررسی مسائل و مشکلات حوزه ورزش استان تولید میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ گروه ورزشی خبر صدا و سیمای مرکز استان زنجان، بسته خبری نو با عنوان «لنز» را با رویکرد مطالبهگری و پرداختن به مسائل ورزش استان در دستور کار قرار داده است.
این بسته خبری ورزشی با هدف پیگیری مطالبات مردمی، انعکاس دغدغههای ورزشکاران، مربیان و فعالان حوزه ورزش و همچنین بررسی مشکلات و چالشهای موجود در این بخش تهیه میشود.