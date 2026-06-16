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کاروان تیم ملی مویتای امروز برای حضور در رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۶ مالزی، تهران را به مقصد کوالالامپور ترک کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی مویتای در دو بخش مردان و زنان، صبح امروز سهشنبه ۲۶ خرداد از طریق فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ابتدا عازم مسقط و سپس راهی کوالالامپور مالزی، محل برگزاری رقابتهای قهرمانی جهان میشود.
رقابتهای مویتای قهرمانی جهان در رده سنی بزرگسالان از ۲۷ خرداد تا ۵ تیر به میزبانی کوالالامپور برگزار میشود و ۵۳۹ ورزشکار از ۱۱۴ کشور جهان در دو بخش مبارزه و فرهنگی (وایکرو و مایموی) برای کسب عناوین برتر جهان و همچنین سهمیه رویدادهای پیشرو از جمله ورلد گیمز (بازیهای جهانی) و کامبت گیمز (المپیک هنرهای رزمی) به رقابت خواهند پرداخت.
جواد نصیری رئیس انجمن مویتای ایران، عضو هیئت رئیسه فدراسیون جهانی و نایبرئیس فدراسیون آسیایی مویتای به همراه کاروان اعزامی در این رقابتها حضور دارد. محمدعلی جهانگیری نیز مسئولیت سرپرستی و مربیگری تیم ملی را بر عهده دارد. همچنین زهرا مهدیزاده به عنوان نماینده وزارت ورزش و جوانان و شاهصنم صدیقی و مهتاب حقطلب به عنوان مربیان تیم ملی، سایر اعضای کادر اعزامی ایران را تشکیل میدهند.
ترکیب تیم ملی ایران در این مسابقات به شرح زیر است:
بخش مردان:
• وزن ۶۰- کیلوگرم: سیاوش امیری دومکانی
• وزن ۷۱- کیلوگرم: نیما آقایوسفی
• وزن ۸۶- کیلوگرم: مهدی عبدی
بخش زنان:
• وزن ۴۵- کیلوگرم: فرشته حسنزاده میرصادقی
• وزن ۵۱- کیلوگرم: فاطمه ممانی
• وزن ۵۴- کیلوگرم: ستاره مرشدی
• وزن ۵۷- کیلوگرم: مهسا محمودپور
• وزن ۶۰- کیلوگرم: زهرا نصیری سورهبرق
• وزن ۶۷- کیلوگرم: فاطمه حسینی کهکی
• وزن ۷۱- کیلوگرم: نرگس سلیمانی
بخش وایکرو:
• عسل زعفرانلو