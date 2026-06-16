به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی موی‌تای در دو بخش مردان و زنان، صبح امروز سه‌شنبه ۲۶ خرداد از طریق فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) ابتدا عازم مسقط و سپس راهی کوالالامپور مالزی، محل برگزاری رقابت‌های قهرمانی جهان می‌شود.

رقابت‌های موی‌تای قهرمانی جهان در رده سنی بزرگسالان از ۲۷ خرداد تا ۵ تیر به میزبانی کوالالامپور برگزار می‌شود و ۵۳۹ ورزشکار از ۱۱۴ کشور جهان در دو بخش مبارزه و فرهنگی (وای‌کرو و مای‌موی) برای کسب عناوین برتر جهان و همچنین سهمیه رویداد‌های پیش‌رو از جمله ورلد گیمز (بازی‌های جهانی) و کامبت گیمز (المپیک هنر‌های رزمی) به رقابت خواهند پرداخت.

جواد نصیری رئیس انجمن موی‌تای ایران، عضو هیئت رئیسه فدراسیون جهانی و نایب‌رئیس فدراسیون آسیایی موی‌تای به همراه کاروان اعزامی در این رقابت‌ها حضور دارد. محمدعلی جهانگیری نیز مسئولیت سرپرستی و مربیگری تیم ملی را بر عهده دارد. همچنین زهرا مهدی‌زاده به عنوان نماینده وزارت ورزش و جوانان و شاه‌صنم صدیقی و مهتاب حق‌طلب به عنوان مربیان تیم ملی، سایر اعضای کادر اعزامی ایران را تشکیل می‌دهند.

ترکیب تیم ملی ایران در این مسابقات به شرح زیر است:

بخش مردان:

• وزن ۶۰- کیلوگرم: سیاوش امیری دومکانی

• وزن ۷۱- کیلوگرم: نیما آقایوسفی

• وزن ۸۶- کیلوگرم: مهدی عبدی

بخش زنان:

• وزن ۴۵- کیلوگرم: فرشته حسن‌زاده میرصادقی

• وزن ۵۱- کیلوگرم: فاطمه ممانی

• وزن ۵۴- کیلوگرم: ستاره مرشدی

• وزن ۵۷- کیلوگرم: مهسا محمودپور

• وزن ۶۰- کیلوگرم: زهرا نصیری سوره‌برق

• وزن ۶۷- کیلوگرم: فاطمه حسینی کهکی

• وزن ۷۱- کیلوگرم: نرگس سلیمانی

بخش وای‌کرو:

• عسل زعفرانلو