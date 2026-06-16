وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افتتاح بیش از دو هزار طرح عمرانی و تولیدی در هفته جهاد کشاورزی تصریح کرد: نزدیک به ۸۰ درصد این طرح‌ها با سرمایه گذاری بخش خصوصی احداث شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوری در آئین افتتاح همزمان ۲۳ طرح کشاورزی در استان تهران که به صورت ویدئو کنفرانس با حضور رئیس جمهور و برخی از اعضای هیئت دولت برگزار شد، گفت: سرمایه مورد نیاز این طرح‌ها، حدود ۷۹ درصد توسط مردم و فعالان بخش کشاورزی تأمین شده ۱۵ درصد از محل اعتبارات ملی و استانی و نزدیک به ۶ درصد نیز از طریق تسهیلات بانکی فراهم شده است.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: با راه اندازی همه طرح های در نظر گرفته شده در هفته جهاد کشاورزی، برای ۴۲ هزار نفر به صورت مستقیم و ۳۰ هزار نفر به صورت غیرمستقیم شغل ایجاد می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی با قدردانی از حضور رئیس جمهور در این مراسم، با اشاره به پیام رئیس جمهور به مناسبت هفته جهاد کشاورزی تصریح کرد: این پیام ارزشمند پس از ماه‌ها تلاش خستگی ناپذیر فعالان زنجیره امنیت غذایی کشور، موجب دلگرمی مضاعف آنان شد و خستگی را از تن خدمتگزاران این حوزه بیرون کرد.

وی در ادامه با اشاره به شرایط خاص کشور در سال‌های اخیراظهار کرد: در دو سال گذشته مجموعه‌ای از چالش‌ها و رخداد‌هایی که شاید در طول یک قرن برای یک کشور رخ دهد، در مدت کوتاهی برای دولت پیش آمد، با این حال تدبیر، مقاومت و شجاعت رئیس جمهور موجب شد تا روحیه‌ای تازه در مجموعه دولت شکل گرفته و همه دستگاه‌ها با انگیزه و انسجام در مسیر خدمت به مردم حرکت کنند.