ستاد ملی بازسازی و جبران خسارات ناشی از جنگ تحمیلی سوم با تصویب بسته‌ای جامع، منابع مالی متنوعی را برای بازسازی واحد‌های تخریب‌شده، جبران خسارات شهروندان، اسکان موقت آسیب‌دیدگان و حمایت از کسب‌وکار‌های خسارت‌دیده اختصاص داد.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، ستاد ملی بازسازی و جبران خسارات ناشی از جنگ تحمیلی سوم، جزئیات بسته حمایتی و بازسازی مناطق آسیب‌دیده را ابلاغ کرد که بر اساس آن، منابع مالی متعددی برای جبران خسارات و تسریع روند بازسازی در سراسر کشور پیش‌بینی شده است.

بر اساس مصوبات این ستاد، ۵ هزار میلیارد تومان از محل منابع عمومی دولت برای جبران خسارات وارد شده به بخش‌های مسکونی، تجاری، اداری، خودرو و اثاثیه منزل اختصاص می‌یابد.

همچنین تا پایان سال مالی ۱۴۰۵، منابع دیگری از جمله ۱۵ همت از محل مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های دولتی، ۵ همت از فروش تراکم تشویقی در شهرهای آسیب‌دیده، ۵ همت از محل مولدسازی اراضی و ۳ همت از سوی نهادهای انقلابی برای تأمین هزینه‌های بازسازی در نظر گرفته شده است.

در بخش حمایت‌های بانکی نیز ۱۰ همت تسهیلات قرض‌الحسنه برای اسکان موقت و ۱۵ همت تسهیلات خرید لوازم خانگی با نرخ سود ترجیحی اختصاص خواهد یافت.

بر اساس این مصوبه، سقف تسهیلات ودیعه مسکن برای خانوارهای آسیب‌دیده در تهران تا ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و در سایر شهرها تا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.

مسئولیت بازسازی واحدهای مسکونی در کلانشهرها بر عهده شهرداری‌ها و در سایر مناطق بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گذاشته شده و مالکان نیز در صورت مشارکت مستقیم در ساخت، متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه از کمک‌های حمایتی برخوردار خواهند شد.

جبران خسارت اثاثیه منزل تا سقف ۲ میلیارد تومان، صدور رایگان پروانه ساختمانی، معافیت از پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی برای طرح های نوسازی و واگذاری زمین یا ملک معوض برای واحدهای کاملاً تخریب‌شده از دیگر محورهای این بسته حمایتی است.

در بخش دیگری از این مصوبات، وزارت راه و شهرسازی موظف شده است در چارچوب ضوابط قانونی، برای مالکان واحدهای تخریبی زمین یا ملک معوض با ارزش کارشناسی و شرایط ترجیحی تأمین کند.

همچنین برای تأمین مالی بازسازی، شهرداری‌ها مجاز خواهند بود با اخذ مجوزهای قانونی از ظرفیت‌های تشویقی از جمله افزایش تراکم و تغییر کاربری برخی املاک استفاده کنند.

ستاد ملی بازسازی همچنین بر مستندسازی دقیق خسارات و پیگیری حقوقی و بین‌المللی مطالبات ناشی از جنگ تأکید کرده و ارائه خدمات کارشناسی و حقوقی رایگان به آسیب‌دیدگان را در دستور کار قرار داده است.

این مصوبات با هدف تسریع بازسازی مناطق خسارت‌دیده، کاهش فشار اقتصادی بر خانوارهای آسیب‌دیده و بازگشت هرچه سریع‌تر شرایط عادی به مناطق متاثر از جنگ تحمیلی سوم، برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده است.