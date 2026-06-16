اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران با حضور در پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت، از شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان مستقر در این مجموعه بازدید و مهم‌ترین چالش‌ها و نیاز‌های زیرساختی آنها را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شانا اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران به سرپرستی محمدرضا پسندیده، جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی، با حضور در تعدادی از شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان مستقر در پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت، از نزدیک در جریان توانمندی‌ها، محصولات، دستاورد‌های فناورانه و مسائل پیش روی این شرکت‌ها قرار گرفتند.

در جریان این بازدید، مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت و ناحیه نوآوری ری، مهم‌ترین نیاز‌ها و چالش‌های زیرساختی خود را با اعضای کارگروه در میان گذاشتند. تأمین پایدار برق مورد نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان و رفع مشکلات شبکه برق شهرک انرژی، تأمین آب شرب و گاز واحد‌های تولیدی، بهبود راه‌های دسترسی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تأمین سوخت دیزل مورد نیاز برای راه‌اندازی ژنراتور‌های پشتیبان، تقویت پوشش تلفن همراه و اینترنت شهرک انرژی، تسهیل فرایند صدور مجوز‌های ساخت‌وساز برای توسعه پردیس‌ها و استقرار شرکت‌های جدید و راه‌اندازی سرویس حمل‌ونقل عمومی میان ایستگاه مترو و شهرک انرژی از مهم‌ترین موضوع‌های مطرح‌شده در این نشست بود.

اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران پس از بررسی میدانی مسائل مطرح‌شده، بر ضرورت هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برای رفع موانع موجود و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور تأکید کردند. همچنین مقرر شد موضوع‌های مطرح‌شده در چهارچوب ظرفیت‌های قانونی و اجرایی استان پیگیری شود.

توسعه زیست‌بوم فناوری صنعت نفت در گرو زیرساخت‌های پایدار

مهدی احمدخان‌بیگی، سرپرست پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت، در این بازدید با تشریح ظرفیت‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای پارک، بر اهمیت رفع چالش‌های زیرساختی ناحیه نوآوری ری و شهرک انرژی تأکید کرد و گفت: توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری صنعت نفت و حمایت مؤثر از شرکت‌های دانش‌بنیان، نیازمند تأمین زیرساخت‌های پایدار و همراهی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان است.

وی افزود: شرکت‌های مستقر در پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت در حوزه‌های راهبردی صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی فعالیت می‌کنند و رفع موانع زیرساختی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه فعالیت‌ها، افزایش اشتغال دانش‌بنیان و تجاری‌سازی فناوری‌های بومی شود.

این بازدید به‌منظور حمایت از زیست‌بوم فناوری و نوآوری، بررسی ظرفیت‌های پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت برای مشارکت در بازسازی فناورانه تأسیسات آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم با رویکرد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و نیز تقویت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های فناور مستقر در این پارک انجام شد.

کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به‌عنوان یکی از سازوکار‌های اجرایی حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، با هدف شناسایی و رفع مشکلات واحد‌های تولیدی، فناور و دانش‌بنیان و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی فعالیت می‌کند و نقش مهمی در بهبود فضای کسب‌وکار و پشتیبانی از تولید دارد.