مدیرعامل منطقه آزاد کیش از تدوین بسته حمایتی مالیات، بیمه و تسهیلات بانکی، ویژه فعالان اقتصادی به منظور رونق بخشی به بازار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد کبیری در نشست با مدیران و نمایندگان جوامع صنفی و حرفه‌ای کیش، از پیگیری راهکار‌های حمایتی برای کاهش فشار بر فعالان اقتصادی و رونق‌بخشی به بازار کیش خبر داد.

او با اشاره به تأثیر شرایط جنگ تحمیلی سوم بر اقتصاد کشور گفت: اقتصاد کیش به دلیل اتکا به گردشگری و بازرگانی، بیش از بسیاری از مناطق کشور از شرایط جنگ تحمیلی تأثیر پذیرفته است، هرچند آسیبی به زیرساخت‌های اقتصادی وارد نشده است، اما پیامد‌های غیرمستقیم آن بر فعالیت‌های اقتصادی محسوس و سازمان منطقه آزاد کیش موظف به حمایت از فعالان اقتصادی است.

کبیری، افزود: با وجود ابلاغ بسته‌های حمایتی در کشور، به دلیل جایگاه حقوقی مناطق آزاد، بخشی از این حمایت‌ها در کیش قابل اجرا نیست و سازمان منطقه آزاد کیش دریافت اختیار لازم را از دستگاه‌های مرتبط در دستور کار قرار داده است.

پیگیری مسائل مالیاتی و بیمه‌ای فعالان اقتصادی

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، مالیات و تأمین اجتماعی را دو دغدغه اصلی فعالان اقتصادی برشمرد و خاطرنشان کرد: مسائل و پیشنهاد‌های جوامع صنفی در حوزه مالیات و تأمین اجتماعی، جمع‌بندی و در نشست‌های مشترک با مدیران مرتبط در استان هرمزگان بررسی خواهد شد تا راهکار‌های اجرایی برای رفع مشکلات ارائه شود.

کبیری، تأکید کرد: کاهش فشار‌های وارد شده بر کسب‌وکار‌ها و ارائه تصمیم‌های حمایتی متناسب با شرایط کیش با جدیت دنبال می‌شود.

رایزنی با بانک‌ها برای حمایت از فعالان اقتصادی

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، با اشاره به مذاکرات با بانک‌ها گفت: انتظار می‌رود شبکه بانکی در زمینه تقسیط بدهی‌ها، تعیین تکلیف چک‌های برگشتی و تمدید تسهیلات، همراهی بیشتری با فعالان اقتصادی داشته باشد و حمایت نظام بانکی می‌تواند نقش مهمی در پایداری فعالیت‌های اقتصادی ایفا کند.

اعطای تسهیلات برای رونق بازار

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از اجرای طرح اعطای تسهیلات خرید کالا و خدمات خبر داد و افزود: این طرح با همکاری شبکه بانکی در حال اجرا است و شامل خرید از مراکز تجاری، استفاده از خدمات گردشگری و رستوران‌ها می‌شود.

کبیری افزود: اجرای این طرح با افزایش گردش مالی، به رونق واحد‌های صنفی و خدماتی کمک خواهد کرد و پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه کوتاه‌مدت نیز برای تأمین نیاز‌های روزمره پیش‌بینی شده است.

تنوع‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی

محمد کبیری با تأکید بر ضرورت کاهش وابستگی اقتصاد کیش به گردشگری، گفت: توسعه فعالیت‌های بازرگانی و بهره‌گیری از ظرفیت کالای ملوانی می‌تواند به پایداری اقتصاد کیش کمک کند.

او از افزایش شمار اقلام کالای ملوانی به ۹۶ قلم خبر داد و این اقدام را زمینه‌ساز رونق تجارت و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی دانست.

تقویت گردشگری و افزایش پروازها

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: با افزایش پرواز‌ها و برگزاری جشنواره‌های تابستانی، زمینه بازگشت رونق به بازار گردشگری کیش فراهم خواهد شد.

کبیری افزود: تأمین پرواز‌های مورد نیاز و برگزاری رویداد‌های فرهنگی و گردشگری در ماه‌های آینده در دستور کار قرار دارد.

برنامه‌ریزی برای اسکان نیروی کار

کبیری با اشاره به موضوع مسکن کارکنان و کارگران، گفت: برای تأمین مسکن نیروی انسانی، الگو‌های مشارکتی با همکاری جوامع صنفی طراحی شده تا فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان بیشتری برای اسکان کارکنان خود برنامه‌ریزی کنند.

او خاطرنشان کرد: اجرای این طرح می‌تواند بخشی از هزینه‌های واحد‌های اقتصادی را کاهش دهد.

طرح مطالبات اصناف

مدیران و نمایندگان جوامع صنفی و حرفه‌ای کیش در ابتدای این نشست، مسائل و مطالبات خود را در حوزه‌های مالیاتی، بیمه‌ای و بانکی مطرح کردند.

آنان خواستار بازنگری در روند رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، افزایش اختیارات واحد‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی در کیش و بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد شدند.

نمایندگان اصناف بر ضرورت اصلاح شیوه محاسبه مالیات، اعطای مهلت برای پرداخت بدهی‌های بیمه‌ای و مالیاتی، تسهیل فرایند‌های اداری و همکاری بیشتر شبکه بانکی تأکید کردند.