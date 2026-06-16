بردسکن، پیشرو در اجرای طرحهای بیابانزدایی در خراسان رضوی
بردسکن، به عنوان پیشرو در اجرای طرحهای بیابانزدایی در خراسان رضوی معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بردسکن در همایش روسای ادارات منابع طبیعی استان خراسان رضوی در بردسکن گفت: این شهرستان با بهرهگیری از طرحهای مشارکتی، احیای نهالستان و فعالیتهای ترویجی، نقش مهمی در حفاظت از منابع طبیعی ایفا کرده است.
حمیدرضا اقبالی، تعداد کانونهای بحران بیابانزایی در این شهرستان را ۱۶۰ هزار هکتار اعلام کرد که در داخل این کانونها ۱۵ روستا ساکن هستند.
وی همچنین با اشاره به احیای نهالستان کاظمآباد بردسکن گفت: این اقدام، شهرستان را در تأمین نهالهای مورد نیاز خودکفا کرده است.
اقبالی افزود: ۱۴ طرح بیابانزایی مختلف در شهرستان بردسکن با مشارکت فراگیر بهرهبرداران در حوزه زراعت و احیا در حال اجرا است.
مدیرکل منابع طبیعی خراسان رضوی نیز در این همایش از اجرایِ «طرح جوانسازی و هرسِ بهداشتیِ تاغزارها در خواف» و «طرح احاله مدیریتِ مرتع کوهسرخ برای بهرهبرداری از آنغوزه» به عنوان طرحهایی نام برد که با مشارکتِ فعالِ مردم، نتایجِ مطلوبی را به ارمغان آوردهاند.
مهندس شکاری راهکارِ نهادینهسازیِ مشارکتِ مردم در حفاظت از منابع طبیعی را در گروِ «فراهم کردنِ امکانِ درآمدزایی» برای بهرهبرداران و مرتعداران دانست و تأکید کرد: اگر بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که مردم در کنارِ ما قرار بگیرند و منافعِ اقتصادیِ ملموسی از این حفاظت ببرند، میتوانیم با نگاهِ «برد-برد»، مشارکتِ پایدار را در حفاظت و مدیریتِ منابع طبیعی تضمین کنیم. چرا که حفاظتِ تنهای منابع طبیعی، ما را به جایی نخواهد رساند.
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، نیز با اشاره به اهمیت مراتع در مدیریت سرزمین اظهار کرد: پایه و اساس بیابان، مرتع است و تمرکز بر احیا و مدیریت صحیح مراتع میتواند نقش تعیینکنندهای در مقابله با بیابانزایی داشته باشد.
محمد زرگران،افزود: بیش از ۵۰ درصد خشکیهای جهان را مراتع تشکیل میدهند و از همین رو، شعار امسال روز جهانی مقابله با بیابانزایی نیز بر همین محور تأکید دارد. شعار امسال «مراتع؛ شناخت، احترام و احیا» انتخاب شده که بیانگر ضرورت توجه علمی، حفاظتی و عملیاتی به این منابع ارزشمند طبیعی است.