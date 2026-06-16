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فرماندار گلبهار گفت: ثبت ملی جشنواره گیلاس گلمکان به عنوان گامی بلند در مسیر توسعه گردشگری و اقتصاد مقاومتی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ امانالله خدمتگزار در چهارمین جشنواره ملی گیلاس گلمکان و نمایشگاه توانمندیهای صنایعدستی شهرستان گلبهار که در محل شرکت تعاونی تفریحی ـ گردشگری چشمهسبز گلمکان برگزار شد، گفت : امنیت، عزت و استقلال امروز ایران اسلامی، ثمره خون پاک شهیدان و تدابیر داهیانه مقام معظم رهبری است. حضور مقتدرانه مردم در صحنه، بهویژه پس از عبور موفق از چالشهای سال گذشته، نشاندهنده بصیرت ملت و شکست توطئههای دشمنان است.
فرماندار گلبهار با اشاره به رونمایی از لوح ثبت ملی جشنواره گیلاس گلمکان به عنوان یک رویداد در تقویم گردشگری کشور، افزود: این شهرستان ظرفیتهای زراعی زیادی دارد و با همت باغداران سختکوش، سالانه بیش از ۸۵۰۰ تن گیلاس از سطح ۷۱۰ هکتار از باغ های این منطقه برداشت میشود که نشاندهنده بهرهوری بالای تولید ۱۰ تا ۱۲ تن در هر هکتار است.
خدمتگزار ، از اختصاص ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار ویژه برای حمایت از مشاغل خرد و خانگی بانوان خبر داد و گفت: حمایت از کارآفرینی، بهویژه در حوزه صنایعدستی، اولویت اصلی ماست. در همین راستا، نمایشگاهی با ظرفیت ۱۰۰ غرفه از ۱۱ شهرستان برپا شده تا هنر و توانمندیهای بومی به بازار مصرف متصل شود.
فرماندار گلبهار درباره پروژههای عمرانی شهرستان گلبهار افزود : اخذ مجوز راه ارتباطی گلمکان به گلبهار، پیگیری احداث شهرک تخصصی صنایع تبدیلی کشاورزی و مواد غذایی و بهرهبرداری از مجتمعهای خدمات رفاهی و پمپبنزینهای جدیدگلمکان تا پایان سال، بخشی از نهضت خدمترسانی در این شهرستان است.
نماینده مردم چناران، گلبهار و طرقبهشاندیز در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با اشاره به ظرفیتهای طبیعی، تاریخی و کشاورزی منطقه گلمکان گفت : این منطقه به دلیل برخورداری از باغ های ارزشمند گیلاس و طبیعت کمنظیر، از ظرفیت زیادی برای توسعه گردشگری و تقویت اقتصاد کشاورزی برخوردار است.
حسین امامیراد با تأکید بر ضرورت حمایت از کشاورزان و باغداران و همچنین توسعه زیرساختهای گردشگری افزود: ایجاد شهرکهای کوچک و تخصصی در حوزه کشاورزی و صنایع وابسته میتواند به افزایش ارزش افزوده محصولات باغی و رونق اقتصادی منطقه کمک کند.
مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلبهار نیز با اشاره به برگزاری نمایشگاه توانمندیهای صنایعدستی و مشاغل خانگی همزمان با چهارمین جشنواره ملی گیلاس گلمکان با محوریت معرفی ظرفیتهای تولیدی و هنری بانوان کارآفرین در این شهرستان گفت: رویدادی که با حضور فعال بانوان هنرمند و تولیدکننده از ۱۱ شهرستان و در قالب ۱۰۰ غرفه، بستری برای عرضه دستاوردهای اقتصادی، تقویت اشتغال خانگی و حمایت از اقتصاد خانواده فراهم کرد.
علی اکبر احمدزاده افزود: شهرستان گلبهار دارای دو شهر گلبهار و گلمکان و ۵۵ روستای زیبا و باصفا است که هر کدام ظرفیتهای گردشگری کشاورزی، دامپروری، صنابعدستی و فرهنگی خاص خود است که برگزاری این رویدادها میتواند نقش موثری در رونق و بهبود اقتصادی داشته باشد.
در این مراسم، از باغداران نمونه شهرستان و کارآفرینان برتر نمایشگاه صنایعدستی با اهدای لوح سپاس تجلیل شد و مسئولان حاضر از غرفههای نمایشگاه صنایعدستی، گل و گیاه و محصولات کشاورزی بازدید کرده و از نزدیک در جریان توانمندیهای تولیدکنندگان و هنرمندان قرار گرفتند.