دولت مالزی با استقبال از اعلام توافق میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، این تحول را گامی مهم در جهت کاهش تنش‌ها در منطقه غرب آسیا و آغاز روندی جدید برای دستیابی به راه‌حلی جامع و پایدار در مسائل مورد اختلاف میان دو کشور ارزیابی کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، وزارت امور خارجه مالزی در بیانیه‌ای ضمن حمایت از تلاش‌های دیپلماتیک صورت‌گرفته برای نزدیک کردن دیدگاه‌های تهران و واشنگتن، اعلام کرد این تفاهم‌نامه می‌تواند زمینه‌ساز افزایش اعتماد متقابل، کاهش تنش‌های منطقه‌ای و تقویت امنیت و ثبات در منطقه حساس غرب آسیا باشد.

در این بیانیه همچنین از نقش کشور‌های مختلف منطقه از جمله پاکستان، قطر، مصر، عربستان سعودی و ترکیه در حمایت از گفت‌و‌گو‌ها و فراهم کردن بستر‌های لازم برای پیشبرد مذاکرات میان طرفین قدردانی شده است. وزارت امور خارجه مالزی تأکید کرد همکاری کشور‌های منطقه در پیشبرد راه‌حل‌های سیاسی و مسالمت‌آمیز، نقش مهمی در حفظ صلح و جلوگیری از گسترش بحران‌ها ایفا می‌کند.

دولت مالزی با اشاره به برنامه‌ریزی برای امضای رسمی این تفاهم‌نامه در سوئیس در تاریخ ۱۹ ژوئن ۲۰۲۶، ابراز امیدواری کرد که مذاکرات آتی میان دو طرف با موفقیت ادامه یابد و اجرای اقدامات اولیه اعتمادساز بتواند مسیر را برای توافق های گسترده‌تر و پایدارتر هموار سازد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که پیشرفت در روند گفت‌و‌گو‌های ایران و آمریکا می‌تواند آثار مثبتی بر امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی داشته باشد. مالزی معتقد است کاهش تنش‌ها در منطقه غرب آسیا به حفظ امنیت مسیر‌های حیاتی تجارت جهانی، به‌ویژه تنگه هرمز، کمک خواهد کرد و از بروز اختلال در بازار‌های جهانی انرژی جلوگیری می‌کند.

مقامات مالزیایی همچنین تأکید کردند که ثبات در منطقه غرب آسیا برای اقتصاد جهانی و امنیت انرژی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و هرگونه پیشرفت در مسیر گفت‌و‌گو و تفاهم می‌تواند به افزایش اطمینان در بازار‌های بین‌المللی و تقویت همکاری‌های اقتصادی منجر شود.

وزارت امور خارجه مالزی در پایان با تأکید بر حمایت این کشور از حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات از طریق گفت‌و‌گو و دیپلماسی، ابراز امیدواری کرد که این روند بتواند به برقراری صلحی پایدار، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و ایجاد فضای جدیدی برای تعامل سازنده میان طرف‌های مختلف منجر شود.