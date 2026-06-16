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محمد پرهام فراهانی، مهدی کنعانی و مهدیار اصغری از استان قم برای حضور در مسابقات انتخابی تیم ملی بدمنیتون زیر ۱۹ سال پسران دعوت شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، فدراسیون بدمینتون جمهوری اسلامی ایران طی نامهای جدید، اسامی بازیکنان دعوتشده به مسابقات انتخابی تیم ملی زیر ۱۹ سال پسران را اعلام کرد که بر این اساس، تعداد نمایندگان استان در این رقابتها به سه نفر افزایش یافت.
در فهرست ۱۹ نفره دعوتشدگان، محمد پرهام فراهانی، مهدی کنعانی و مهدیار اصغری از استان قم حضور دارند و برای کسب جایگاه در تیم ملی به رقابت خواهند پرداخت.
همچنین محمدمتین قاسمی و سروش سالاری از خراسان رضوی، امیرحسین عجملو و ماهان مرادی از زنجان، محمد میکانیکی، سبحان صفری، آتمین ولیپور، آرین شمس و سیدحسین موسوی از مازندران، محمدطاها خیالی از سمنان، امیرحسین بهجتی و ماهان توسلی از یزد، امیرعلی حاتمی از تهران، محمدجواد دهقان از کرمان و کیان بنکدار از گلستان، آرتین سعیدی البرز دیگر بازیکنان دعوتشده به این مرحله از مسابقات هستند.
مسابقات انتخابی تیم ملی روزهای ۲۸ و ۲۹ خردادماه به میزبانی هیئت بدمینتون استان و در سالن زندهیاد حامد فرهمند موحد برگزار خواهد شد.
این رقابتها به یاد دانشآموزان معصوم و بیگناه به شهادت رسیده در حادثه مدرسه میناب، با نام «شهدای میناب» نامگذاری شده است.