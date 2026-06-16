طرح پرداخت تسهیلات اعتباری به متقاضیان گردشگری در گیلان، با هدف افزایش قدرت خرید مسافران و حمایت از فعالان صنعت گردشگری استان با حمایت یکی از بانک‌های خصوص استان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در پی امضای تفاهم نامه بین هادی حق شناس استاندار گیلان با مدیرعامل یکی از بانک‌های خصوصی استان، به شهروندان گیلانی تسهیلات اعتباری برای رونق صنعت گردشگری در استان پرداخت می‌شود.

استاندار گیلان در حاشیه مراسم امضای این تفاهم نامه، گفت: این طرح با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نظام بانکی، امکان استفاده گردشگران از اعتبار خرید اقساطی را فراهم می‌کند و می‌تواند نقش مؤثری در رونق صنعت گردشگری و تقویت اقتصاد محلی ایفا کند.

هادی حق‌شناس با اشاره به جایگاه گیلان به عنوان یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری کشور، افزود: ایام نوروز امسال، مقصد ۲۵ درصد سفر‌ها در کشور استان گیلان بود که این امر ضرورت توسعه زیرساخت‌ها، تنوع بخشی به خدمات و استفاده از ابزار‌های نوین مالی برای پاسخگویی به نیاز گردشگران را نشان می‌دهد.

وی اضافه کرد: برای اجرای این طرح، گردشگران با افتتاح حساب در این بانک خصوصی و انجام اعتبارسنجی، می‌توانند تا سقف ۵۰ میلیون تومان تسهیلات سفر دریافت کنند.

استاندار گیلان گفت: اعتبار اختصاص یافته از طریق این کارت برای خرید صنایع‌دستی، محصولات بومی و محلی، استفاده از خدمات هتل‌ها، مراکز اقامتی و دیگر خدمات گردشگری در استان استفاده می‌شود و بازپرداخت آن نیز به صورت اقساطی خواهد بود.

هادی حق‌شناس اجرای این طرح را گامی مؤثر در حمایت از فعالان صنعت گردشگری گیلان، افزایش تقاضا برای خرید کالا‌ها و خدمات محلی در استان، ارتقای کیفیت سفر و افزایش ماندگاری گردشگران در گیلان دانست و افزود: توسعه گردشگری به هم‌افزایی بخش‌های مختلف و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نظام بانکی در کنار سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها نیاز دارد.

مدیرعامل این بانک خصوصی هم با اشاره به اجرای موفق این طرح برای مقاصد گردشگری کیش و اصفهان، گفت: متقاضیان از سراسر کشور می‌توانند با افتتاح حساب در این بانک، پس از اعتبارسنجی، کارت اعتباری طرح را دریافت کنند و برای سفر به گیلان از خدمات آن بهره‌مند شوند.

وی افزود: بازپرداخت این تسهیلات در دوره ۶ ماهه و با نرخ سود مصوب بانکی انجام می‌شود و این خدمت می‌تواند دسترسی گردشگران به خدمات سفر را تسهیل کرده و فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با گردشگری را در استان رونق دهد.