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رئیس سازمان فضایی ایران گفت: از ظرفیتهای ماهوارهای و تجهیزات ارتباطی این سازمان برای تقویت و پشتیبانی از شبکههای مخابراتی در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب استفاده میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسن سالاریه رئیس سازمان فضایی ایران در نشست کمیته ارتباطات ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب که امروز در وزارت ارتباطات برگزار شد، با تأکید بر اهمیت برگزاری بینقص مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، از آمادگی کامل این سازمان برای تقویت زیرساختهای ارتباطی خبر داد.
وی تصریح کرد که سازمان فضایی تمام توان فنی خود را برای جلوگیری از بروز هرگونه اختلال مخابراتی در مناطق برگزاری مراسم به کار گرفته است.
بهرهگیری از تجربه موفق «اربعین» در شبکه VSAT
رئیس سازمان فضایی ایران با اشاره به راهکارهای فنی در دسترس، اظهار داشت: ما امکان ارائه خدمات VSAT (ارتباط ماهوارهای) را به عنوان شبکه پشتیبان داریم.
به گفته سالاریه، این ظرفیت که پیشتر در ایام اربعین نیز کارایی خود را به اثبات رسانده است، با پهنای باندی در حدود ۲۰۰ گیگابایت، میتواند در صورت نیاز در استانها و مناطق دارای محدودیت ارتباطی، جایگزین مطمئنی برای زیرساختهای شبکه باشد.
ورود «بالنهای ارتباطی» به چرخه عملیاتی در صورت نیاز
سالاریه در بخش دیگری از صحبتهای خود به راهکار انعطافپذیر این سازمان اشاره کرد و گفت: سرویس بالنهای ارتباطی از دیگر توانمندیهای ماست که قابلیت پوششدهی گسترده در زمانهای کوتاه را دارد.
او تأکید کرد که در صورت لزوم، تیمهای فنی سازمان فضایی میتوانند این بالنها را ظرف چند روز آماده و عملیاتی کنند تا پوشش ارتباطی در هر نقطهای از مراسم تأمین شود.
همافزایی با سایر بخشهای مخابراتی کشور
رئیس سازمان فضایی با بیان اینکه این خدمات به منظور تکمیل زنجیره ارتباطی کشور ارائه میشود، خاطرنشان کرد: هدف ما این است که با بهرهگیری از این ظرفیتهای تخصصی و در کنار سایر نهادهای حوزه ارتباطات، پشتیبانی فنی لازم را ارائه دهیم تا مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب با بالاترین پایداری ارتباطی ممکن برگزار شود.