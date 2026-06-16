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ویژه برنامههای سوگواری امام حسین (ع) در ماه محرم از شبکه آبادان به روی آنتن می رود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، برنامههای صداوسیمای آبادان به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان، جامه سیاه به تن کردند.
«رواق حسین» عنوان ویژه برنامه زنده سیمای آبادان در این ایام است که هر شب از ساعت ۲۰:۳۰ با رنگ و بوی محرم و مقاومت به روی آنتن میرود.
از آغازین شب تا دوازدهم محرم این برنامه میزبان پیرغلامان، ذاکرین، خادمین، سینه زنان، عشاق حسین (ع)، خیرین، خانواده شهدا، مواکب و هیاتها است و آیینهای مختلف در روستاها، تجمع میدان خیابان، مساجد، حسینیهها، تکایا و هیاتها را به نمایش میگذارد.
پخش فیلمهای مستند و سینمایی و تغییر سیمای دیگر برنامههای تلویزیون آبادان نیز در این روزها و شبها اتفاق خواهد افتاد.
ویژه برنامه «بر مدار حسین» از ساعت ۱۸
«تکیه رادیو» ویژه جوانان آبادانی و خرمشهری، از ساعت ۲۰ روزهای فرد، «باشگاه ۱۴۸۵» با مشارکت مخاطبان عزیز رادیو و تولید و پخش مستندها و نمایشهای مختلف رادیویی با موضوع محرم تلاش حسینی اهالی رادیو آبادان در این ایام است.
مجموعه «روایت سرخ»، ویژه معرفی کتابهایی با موضوع محرم و واقعه عاشورا، راهاندازی پویش «روایت محرم»، دریافت «روایتهای مردمی» و تهیه گزارش از آنها، تولید «مجموعه استوریهای محرم»، تقطیع روزانه برنامههای حوزههای مختلف برای انتشار در فضای مجازی، استفاده از ظرفیت آرشیو دفاع مقدس و محرم در جبههها نیز از فعالیتهای محرمی معاونت فضای مجازی آبادان است.
اما عملیات رسانهای خبر آبادان با موضوع محرم، شامل تهیه «گزارش خبری» با محور استقبال مردم از محرم الحرام و آماده سازی شهر و روستاهای آبادان و خرمشهر با نمادهای مرتبط و برپایی موکبهای خدمت رسان با برجسته سازی ایستادگی و مقاومت مردم مقابل دشمن صهیونی آمریکایی، تهیه «مستند خبری» با محور برجسته سازی رشادتهای رزمندگان عملیات محرم در جنگ تحمیلی ۸ساله و مشابه سازی با جانفشانیهای رزمندگان ایران و اسلام در جنگ تحمیلی سوم با الگوپذیری از قیام و نهضت امام حسین (ع)، تهیه «گزارش خبری» با محور برپایی موکب و حسینههای عزای سید و سالار شهیدان به نام و یاد شهدای میناب، تهیه «گزارش» از دستههای عزاداری محرم که از مساجد آغاز و به تجمعات شبانه منتهی میشود، تهیه «مستند خبری» از اشعار، نواها و نغمههای عاشورایی در کلام مداحان اهل بیت (ع) از دیرباز تا جنگهای تحمیلی، تهیه «گزارش خبری» با برجسته سازی و واکاوی کلام و بیانات و اندیشههای رهبر شهید امت درباره عاشورا و قیام تاریخ ساز امام حسین (ع) خواهد بود.