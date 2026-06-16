مدیرکل نظارت بر صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران گفت: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۶۴ هزار و ۳۰۰ گواهی ایمنی آسانسور صادر شده و هیچ ساختمان مشمول مقررات، بدون تأییدیه استاندارد آسانسور پایان‌کار دریافت نمی‌کند.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما علی عبدی، با تأکید بر اجباری بودن استاندارد آسانسور‌های نصب‌شده در ساختمان‌ها گفت: صدور پایان‌کار ساختمان‌های مشمول مقررات، منوط به دریافت تأییدیه ایمنی آسانسور از سازمان ملی استاندارد است.

وی افزود: شرکت‌های بازرسی دارای صلاحیت، فرایند ارزیابی و تأیید ایمنی آسانسور‌ها را انجام می‌دهند و آسانسور‌هایی که موفق به دریافت گواهی استاندارد می‌شوند، الزامات فنی و ایمنی لازم را احراز کرده‌اند.

عبدی با اشاره به ضرورت نگهداری و بازرسی مستمر آسانسور‌ها اظهار داشت: دریافت گواهی استاندارد پایان کار نیست و مالکان و ساکنان ساختمان‌ها باید به‌صورت دوره‌ای و سالانه نسبت به انجام بازرسی‌های ایمنی اقدام کنند تا از عملکرد صحیح تجهیزات اطمینان حاصل شود.

وی با بیان اینکه آسانسور یکی از پرکاربردترین وسایل حمل‌ونقل در ساختمان‌هاست، افزود: سرویس و نگهداری منظم، کنترل ماهانه تجهیزات و رفع نواقص احتمالی توسط شرکت‌های تخصصی، نقش مهمی در حفظ ایمنی کاربران دارد.

مدیرکل نظارت بر صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران از رسانه‌ها خواست در آگاه‌سازی عمومی درباره اهمیت بازرسی‌های ادواری آسانسور‌ها نقش‌آفرینی کنند و گفت: بی‌توجهی به بازرسی‌های سالانه می‌تواند ایمنی بهره‌برداران را به خطر بیندازد.

وی همچنین اعلام کرد: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۶۴ هزار و ۳۰۰ گواهی ایمنی آسانسور در کشور صادر شده و ارتباط میان سازمان ملی استاندارد و شهرداری‌ها در این حوزه به‌صورت برخط انجام می‌شود تا فرایند صدور و استعلام گواهی‌ها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.