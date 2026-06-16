مدیر کل آموزش و ترویج معاونت رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: کودکان بازمانده از تحصیل یکی از آسیب‌ها و چالش‌های مهم حوزه آموزش و پرورش است.

کودکان بازمانده از تحصیل، یکی از آسیب‌ها و چالش‌های مهم حوزه آموزش و پرورش+فیلم

کودکان بازمانده از تحصیل، یکی از آسیب‌ها و چالش‌های مهم حوزه آموزش و پرورش+فیلم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دریکوند در حاشیه نشست بررسی مشکلات حوزه آموزش و پرورش که در استانداری خوزستان برگزار شد ، گفت‌و‌گو با خبرنگار ما، کودکان بازمانده از تحصیل را یکی از آسیب‌ها و چالش‌های مهم حوزه آموزش و پرورش برشمرد و اظهار داشت: در جلسه بررسی وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل و کودکانی که به هر دلیل در کلاس‌های درس حضور ندارند، مقرر شد دستگاه‌های مختلف در شناسایی این گروه از افراد جامعه همکاری کنند.

رضا نجاتی، معاون سیاسی-اجتماعی استانداری خوزستان بیان کرد: در این نشست آن دسته از دانش آموزانی که از لحاظ مالی و سرویس رفت و آمد دچار مشکل هستند، شناسایی شوند تا از تحصیل بازنمانند.