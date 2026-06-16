به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، زمان برگزاری آزمون مرحلۀ غیرمتمرکز سی‌ویکمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور - سال ۱۴۰۵ تغییر کرد.

بدین‌وسیله به اطلاع متقاضیان شرکت در آزمون مرحلۀ غیرمتمرکز سی‌ویکمین دوره المپیا د علمی دانشجویی کشور می‌رساند، با توجه به تغییر زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ به منظور فراهم کردن زمینه حضور متقاضیان در آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، آزمون مرحلۀ غیرمتمرکز سی‌ویکمین دوره المپیاد علمی دانشجویی در صبح و بعدازظهر روز جمعه ۲ مردادماه سال ۱۴۰۵ از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۸ بعدازظهر در ۱۰ منطقۀ دانشگاهی کشور برگزار می‌شود.