زنجانی‌ها هر سال با اجتماع عظیم تاسوعای حسینی، جلوه‌ای کم‌نظیر از ارادت خود را به اهل بیت (ع) به نمایش می‌گذارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ زنجان، پایتخت شور و شعور حسینی، در ماه محرم سیاه‌پوش شد.

با نصب پرچم‌های عزا و فضاسازی گسترده در سطح شهر، کوچه‌ها و خیابان‌ها رنگ ماتم به خود گرفته‌اند و حال و هوای شهر، عطر نام سیدالشهدا (ع) را در خود جاری کرده است.

هیئت‌ها و دسته‌های عزاداری در تدارک برگزاری آیین‌های باشکوه تاسوعا و عاشورا هستند و مردم زنجان با دلی آکنده از عشق به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و علمدار کربلا، خود را برای حضور در این حماسه معنوی آماده می‌کنند.

زنجانی‌ها هر سال با اجتماع عظیم تاسوعای حسینی، جلوه‌ای کم‌نظیر از ارادت و همبستگی را به نمایش می‌گذارند و امسال نیز مهیای آن هستند تا با لبیک به ندای «هل من ناصرٍ ینصرنی»، بار دیگر شور و شعور حسینی را در قاب شهر ثبت کنند.