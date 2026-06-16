به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت انتخابی وزن ۱۳۰ کیلوگرم تیم ملی کشتی فرنگی امروز در کرمان برگزار شد و در دیدار نخست فردین هدایتی با نتیجه ۵ بر ۱ مقابل امین میرزازاده به پیروزی رسید. امین میرزازاده در مبارزه دوم به علت مصدومیت قادر به حضور بر روی تشک نشد تا فردین هدایتی نماینده ایران در رقابت‌های جهانی قزاقستان لقب بگیرد.

امین میرزازاده نیز به عنوان نماینده ایران در رقابت‌های بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن خواهد بود.