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به مناسبت ایام محرم بیش از سه هزار و ۵۰۰ مبلغ به مناطق مختلف خوزستان اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان گفت: با فرا رسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، بیش از سه هزار و ۵۰۰ مبلغ برادر و خواهر به مناطق شهری، روستایی، عشایری و سخت گذر استان اعزام شدند.
حجت الاسلام احسان فرد آقایی با اشاره به اینکه این مبلغان از استانهای خوزستان، قم، خراسان رضوی و سایر استانهای کشور میباشند، ادامه داد: برگزاری نمازهای جماعت، مراسمهای عزاداری و سوگواری، سخنرانی، بیان احکام و جهاد تبیین از جمله اقدامات مبلغان در ایام ماه محرم است.