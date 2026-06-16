با هدف ارتقای ایمنی در طرح‌های ساختمانی و کاهش حوادث ناشی از کار، سامانه شناسنامه فنی ساختمان به‌صورت آزمایشی در چند استان فعال می‌شود و قرار است طی ماه‌های آینده در سراسر کشور به اجرا برسد.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، امین مقومی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از آغاز اجرای سامانه شناسنامه فنی ساختمان با هدف افزایش ایمنی در ساخت‌وساز خبر داد.

مقومی گفت: این سامانه با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طراحی شده و بر ثبت دقیق گزارش‌های ایمنی توسط مهندسان تکیه دارد و بدلیل اینکه بخش عمده حوادث ناشی از کار در کشور به حوزه ساخت‌وساز مربوط می‌شود ، این سامانه می‌تواند در کاهش این آمار نقش مؤثری داشته باشد.

وی افزود: اتصال آزمایشی این سامانه در ۶ استان طی یک ماه آینده انجام خواهد شد و پس از بررسی و رفع نواقص احتمالی، اجرای سراسری آن ظرف سه ماه آینده در دستور کار قرار دارد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تأکید کرد که این طرح در حال حاضر آماده بهره‌برداری است.

او هدف اصلی اجرای این برنامه را ارتقای کیفیت ساختمان‌سازی با محوریت ایمنی کارگران عنوان کرد.

مقومی همچنین از ظرفیت گسترده سازمان نظام مهندسی در سراسر کشور یاد کرد.

به گفته وی، بیش از ۶۲۰ هزار نیروی انسانی و ۲۱ هزار دفتر نمایندگی در این مجموعه فعالیت دارند.

او این ظرفیت را فرصت مهمی برای پایش مستمر پروژه‌های ساختمانی و کاهش خطرات کار دانست.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خواستار هم‌افزایی بیشتر با دولت در حوزه ایمنی و بیمه شد.

مقومی همچنین حضور سازمان نظام مهندسی در شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار را مفید ارزیابی کرد.

او تأکید کرد که این همکاری‌ها می‌تواند زمینه‌ساز کاهش محسوس حوادث ساختمانی در کشور شود.

به گفته مسئولان، اجرای این سامانه گامی مهم در مسیر نظارت هوشمند و ارتقای ایمنی محیط‌های کاری خواهد بود.