غربالگری بیش از ۹۴ درصد دانشآموزان لرستان در طرح نماد
مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان گفت: امسال ۹۴.۳۵ درصد دانشآموزان دوره ابتدایی و بیش از ۹۰ درصد دانشآموزان دوره متوسطه اول و دوم در فرآیند غربالگری طرح نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان) مشارکت داشتهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان در جلسه اعضای شورای ائتلاف نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان) از آغاز فرآیند شناسایی و مداخله در آسیبهای اجتماعی از دوره پیشدبستانی خبر داد و گفت: لرستان نخستین استان کشور است که غربالگری و مداخلات پیشگیرانه را از دوره پیشدبستانی آغاز کرده است؛ اقدامی که میتواند نقش مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی در سالهای آینده داشته باشد.
سید عیسی سهرابی همچنین به اجرای طرح پژوهشی پیشگیری یکی از آسیبهای اجتماعی در یکی از شهرهای استان اشاره کرد و افزود: این طرح بر اساس یافتههای علمی و دادههای پژوهشی اجرا شده و نتایج آن تاکنون امیدوارکننده بوده است.
سهرابی در بخش دیگری از سخنان خود به نتایج غربالگری دانشآموزان استان اشاره کرد و گفت: امسال ۹۴.۳۵ درصد دانشآموزان دوره ابتدایی و بیش از ۹۰ درصد دانشآموزان دوره متوسطه اول و دوم در فرآیند غربالگری طرح نماد مشارکت داشتهاند که این میزان مشارکت در سطح کشور کمنظیر است.
وی افزود: بر اساس نتایج اولیه، مهمترین آسیبهای شناساییشده در میان دانشآموزان استان در حوزههای مسائل اجتماعی و اقتصادی خانواده، مشکلات خانوادگی، افت و ترک تحصیل، مخاطرات فضای مجازی و خشونت است.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان نیز در این جلسه گفت: هنر این است که ائتلاف نماد را بر اساس عملکرد، در سطح جامعه دانشآموزی گسترش داد.
سعید پورعلی افزود: در این مسیر باید به سمت دادهمحوری حرکت کرد و دستگاههایی که با دادهها سروکار دارند نقش بسیار مهمی درنامههای ائتلاف دارند.
وی افزود: نکته مهم دیگر این است که گزارشهای این حوزه باید خطای آماری کمی داشته باشند و لازمه آن نیز حضور دستگاههای مرتبط در این زمینه است. چون آمارها با جمعیتهای هدف و وضعیتها در ارتباط نزدیک و واقعی هستند.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با بیان اینکه باید خودمان را آماده کنیم تا با جمعیتهای مختلف در حوزه آسیبهای اجتماعی مواجه شویم، اظهارداشت: با این رویه، نگاه واقعگرایانه تری از رفتارهای دانشآموزان ارایه میشود.
پورعلی تأکید کرد: براین اساس باید چالشهای موجود در بحث ساختار ائتلاف شناسایی و رفع شود و عملکرد این دستگاهها هم در قالب گزارش ارائه شود. سیاست آموزش و پرورش لرستان هم این است که این ائتلاف گسترش یابد پس باید رگههای رفتار ائتلافی نیز در این زمینه شکل بگیرد.
وی با اشاره به کمبود مشاورههای متخصص در این حوزه نیز گفت: باید از ظرفیت سمنها، گروههای جهادی استفاده گردد تا خدمات به جمعیتهایی که محتاجتر هستند، ارایه شود.