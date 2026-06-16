مرحله هشتم و پایانی هفتاد و هشتمین دوره تور دوچرخه سواری جاده اورنی رون آلپ در فرانسه برگزار شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج این مرحله که به مسافت ۱۲۰.۱ کیلومتر از بوفور تا پلاتو سولایسون برگزار شد به این شرح است:

۱- آیزاک دل تورو از مکزیک - تیم الامارات ۳:۳۵:۰۷ ساعت

۲- خوان آیوسو از اسپانیا - لیدل ترک یک دقیقه اختلاف

۳- توبیاس هالند یوهانسن از نروژ - اونو اکس ۱:۰۲ دقیقه اختلاف

* رده بندی کلی و پایانی تور رون آلپ:

۱- آیزاک دل تورو از مکزیک - تیم الامارات ۲۹:۳۵:۰۵ ساعت (قهرمان)

۲- لوک تاک ول از استرالیا - بورا ۵۴ ثانیه اختلاف

۳- خوان آیوسو از اسپانیا - لیدل ترک ۱:۱۷ دقیقه اختلاف

- در تور اورنی رون آلپ که از ۱۹۴۷ سابقه برگزاری دارد، برنار اینو رکابزن اسطوره‌ای فرانسه، لوئیز اوکانیا از اسپانیا و نلو لوردی از فرانسه با ۳ قهرمانی و یک نایب قهرمانی رکورد دار مشترک هستند.