پخش زنده
امروز: -
مرحله هشتم و پایانی هفتاد و هشتمین دوره تور دوچرخه سواری جاده اورنی رون آلپ در فرانسه برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج این مرحله که به مسافت ۱۲۰.۱ کیلومتر از بوفور تا پلاتو سولایسون برگزار شد به این شرح است:
۱- آیزاک دل تورو از مکزیک - تیم الامارات ۳:۳۵:۰۷ ساعت
۲- خوان آیوسو از اسپانیا - لیدل ترک یک دقیقه اختلاف
۳- توبیاس هالند یوهانسن از نروژ - اونو اکس ۱:۰۲ دقیقه اختلاف
* رده بندی کلی و پایانی تور رون آلپ:
۱- آیزاک دل تورو از مکزیک - تیم الامارات ۲۹:۳۵:۰۵ ساعت (قهرمان)
۲- لوک تاک ول از استرالیا - بورا ۵۴ ثانیه اختلاف
۳- خوان آیوسو از اسپانیا - لیدل ترک ۱:۱۷ دقیقه اختلاف
- در تور اورنی رون آلپ که از ۱۹۴۷ سابقه برگزاری دارد، برنار اینو رکابزن اسطورهای فرانسه، لوئیز اوکانیا از اسپانیا و نلو لوردی از فرانسه با ۳ قهرمانی و یک نایب قهرمانی رکورد دار مشترک هستند.