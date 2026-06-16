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مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی گفت: نظام تعلیم و تربیت استان در مسیر ارتقای عدالت و کیفیت آموزشی و توسعه زیرساختها، گامهای مؤثری برداشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، شورای معاونین آموزش و پرورش استان آذربایجانغربی با حضور شیخالاسلام، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک کشور، علیاکبر صمیمی مدیرکل آموزش و پرورش استان، مدیران نواحی دوگانه شهرستان ارومیه و جمعی از معاونین و روسای ادارات داخلی، در سالن اندیشه ادارهکل آموزش و پرورش استان برگزار شد.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی در این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، بهویژه ۳۶ هزار شهید استان و شهدای رمضان، همچنین ادای احترام به مقام شامخ امام شهدا و آرزوی سلامتی و طول عمر با عزت برای رهبر معظم انقلاب اسلامی، اظهار داشت: نظام تعلیم و تربیت استان با اتکا به ظرفیتهای انسانی، مدیریتی و زیرساختی خود، در مسیر ارتقای کیفیت آموزشی و تحقق عدالت تربیتی گامهای مؤثری برداشته است.
علیاکبر صمیمی با اشاره به جمعیت دانشآموزی استان افزود: در حال حاضر ۵۸۳ هزار دانشآموز در مدارس دولتی استان مشغول به تحصیل هستند و در مجموع، ۶۸۳ هزار دانشآموز در سطح استان تحت پوشش نظام آموزشی قرار دارند. همچنین حدود ۵ هزار مدرسه و نزدیک به ۱۸ هزار کلاس درس فعال بوده و ۴۳ هزار همکار فرهنگی در فرآیند تعلیم و تربیت ایفای نقش میکنند.
وی با اشاره به فراهمسازی کامل زیرساختهای برگزاری امتحانات خاطرنشان کرد: با وجود آمادگی کامل استان برای برگزاری حضوری امتحانات، بهدلیل شرایط خاص کشور، آزمونها بهصورت غیرحضوری برگزار شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان ادامه داد: با هدف صیانت از حقوق دانشآموزان در مناطق روستایی و رفع چالشهای احتمالی ناشی از ضعف اینترنت، اختیارات لازم به مناطق تفویض شد و تیمهای نظارتی نیز بهصورت میدانی روند برگزاری امتحانات را مورد ارزیابی قرار دادند.
صمیمی با اشاره به اجرای طرح نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان) تصریح کرد: جلسات این طرح بهصورت مستمر در سطح استانی و کشوری برگزار میشود و شاخصهای اجرایی آن بهصورت دقیق مورد پایش قرار میگیرد. در دوره متوسطه، میزان مصاحبهها به ۹۷ درصد و در دوره ابتدایی به ۹۵ درصد رسیده و استان آذربایجانغربی در این حوزه موفق به کسب رتبه هفتم کشور شده است.
وی همچنین در خصوص ثبتنام کتب درسی اظهار داشت: تاکنون ۶۵ درصد فرآیند ثبتنام انجام شده و پیگیریهای لازم برای تکمیل ثبتنام در پایههای باقیمانده در حال انجام است.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی با اشاره به پروژه مهر افزود: تاکنون سه جلسه ستادی در سطح استان و مناطق برگزار شده و پیگیریها با جدیت ادامه دارد. بر اساس ارزیابیهای انجامشده، استان در اجرای طرح مهر موفق به کسب رتبه پنجم کشور شده و تلاشها برای ارتقای این جایگاه ادامه دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نهضت توسعه عدالت آموزشی اظهار داشت: در مجموع ۲۹۰ طرح آموزشی در دست اجراست که از این میان ۱۶۰۰ کلاس درس تعریف شده و تاکنون ۶۰۰ کلاس به بهرهبرداری رسیده است. با این حال، حدود ۱۰۰۰ کلاس به دلیل شرایط اقتصادی و برخی محدودیتها با تأخیر مواجه شده است که پیگیری آن در دستور کار دستگاههای ذیربط قرار دارد.
صمیمی با بیان وضعیت سرانه فضای آموزشی استان خاطرنشان کرد: بهطور میانگین، ۹۰ درصد مدارس استان دوشیفته هستند و سرانه فضای آموزشی در برخی مناطق از جمله پیرانشهر به ۱.۶ متر مربع میرسد که بیانگر وجود چالشهای جدی در این حوزه است.
وی در ادامه به ارتقای کیفیت آموزشی و برنامهریزی برای بهبود نتایج امتحانات نهایی اشاره کرد و گفت: جلسات تحلیلی و آسیبشناسی با حضور مدیران، معلمان و دبیران بهصورت مستمر برگزار میشود و تلاش شده است با شناسایی نقاط ضعف و قوت، مسیر ارتقای کیفیت آموزشی هموار شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان همچنین از برنامهریزی برای تحول در مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی خبر داد.
وی با اشاره به خسارات ناشی از شرایط خاص اخیر افزود: ۹۳ مدرسه در استان دچار آسیب شدند که شامل ۶۱ مدرسه دولتی، ۳۰ مدرسه غیردولتی و ۲ واحد اداری در نواحی یک و دو ارومیه بوده است.
صمیمی ادامه داد: با بهرهگیری از ظرفیت خیرین، منابع مجازاتهای جایگزین حبس و اعتبارات توسعهای، بیش از ۹۰ درصد مدارس آسیبدیده تجهیز و بازسازی شده و سه مدرسه تخریبی نیز به چرخه آموزشی بازگشته است.
وی با اشاره به موفقیتهای استان در حوزههای فرهنگی و آموزشی گفت: در طرح شهید عجمیان، آذربایجانغربی موفق به کسب رتبه اول کشور در حوزه رنگآمیزی مدارس شده است. همچنین در طرح هوش مصنوعی رتبه چهارم کشور، در طرح شهید عجمیان رتبه سوم، در مسابقات خوارزمی و ابوریحان و همچنین طرح دادرس نیز رتبههای برتر ملی توسط دانشآموزان استان کسب شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی در پایان تأکید کرد: این موفقیتها حاصل تلاش هماهنگ مجموعه مدیریتی، ستادی و صف در نظام تعلیم و تربیت استان است و مسیر تحول آموزشی با جدیت ادامه خواهد یافت.