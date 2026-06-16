علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور در آیین سی و نهمین دوره معرفی و تجلیل از برگزیدگان ملی و استانی بخش کشاورزی استان گفت : بیش از ۵ میلیون بهره‌بردار بخش کشاورزی در کشور نقش محوری در تأمین امنیت غذایی دارند و با تلاش آنان، ایران اسلامی در برابر تحریم‌ها، تهدیدها و جنگ‌های اقتصادی دشمنان توانسته است با اقتدار از امنیت غذایی و زیستی خود صیانت کند.

وی افزود: برگزاری آیین نکوداشت و تجلیل از برگزیدگان کشاورزی، اقدامی ارزشمند برای قدردانی از کسانی است که نقش اساسی در تأمین امنیت غذایی مردم و حفظ امنیت زیستی و اجتماعی کشور دارند.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: طی ۴۷ سال گذشته کشور با تحریم‌ها، جنگ‌ها و توطئه‌های مختلف دشمنان روبه‌رو بوده است، اما به دلیل وجود ارکان مستحکم نظام، نیروهای مسلح مقتدر، مردم میدان‌دار و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، هیچ‌گاه آسیب جدی به کشور وارد نشد.

به گفته رفیعی پور؛ اگر دشمنان به دنبال ضربه زدن به ایران هستند، یکی از اهداف اصلی آنان آسیب به اقتصاد و امنیت غذایی کشور است، از این رو نقش تولیدکنندگان بخش کشاورزی در مقابله با این تهدیدها بسیار مهم و راهبردی است.

وی ادامه داد: در کشور حدود ۴.۵ تا ۵ میلیون بهره‌بردار و فعال در بخش کشاورزی مشغول فعالیت هستند و نزدیک به یک‌چهارم جمعیت ایران به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در این حوزه نقش دارند و برای حفظ امنیت غذایی کشور تلاش می‌کنند.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: امنیت غذایی و امنیت زیستی دو بال مهم برای تحقق امنیت ملی هستند و با پیشگیری از بیماری‌های مشترک بین انسان و دام و کنترل تهدیدات زیستی می‌توان از تحمیل هزینه‌های سنگین به کشور جلوگیری کرد.

وی افزود: مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور تلاش کرده‌اند تا دشمنان نتوانند از تهدیدات بیولوژیک علیه کشور بهره‌برداری کنند، زیرا امروزه برخی تهدیدها از طریق آلودگی مواد غذایی، بذر، نهاده‌ها، دام و طیور دنبال می‌شود.

رفیعی پور بیان کرد: دشمنان تلاش کرده‌اند زنجیره ارزش مواد غذایی را هدف قرار دهند، بنابراین تنوع‌بخشی به منابع واردات، تقویت ذخایر استراتژیک و بهره‌گیری از دانش و فناوری‌های روز دنیا در تولید محصولات کشاورزی باید در دستور کار قرار گیرد.