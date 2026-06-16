تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورزی در قزوین
سی و نهمین دوره تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورزی و آیین افتتاح همزمان ۲۳ طرح این بخش در قزوین برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین
، علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور در آیین سی و نهمین دوره معرفی و تجلیل از برگزیدگان ملی و استانی بخش کشاورزی استان گفت : بیش از ۵ میلیون بهرهبردار بخش کشاورزی در کشور نقش محوری در تأمین امنیت غذایی دارند و با تلاش آنان، ایران اسلامی در برابر تحریمها، تهدیدها و جنگهای اقتصادی دشمنان توانسته است با اقتدار از امنیت غذایی و زیستی خود صیانت کند.
وی افزود: برگزاری آیین نکوداشت و تجلیل از برگزیدگان کشاورزی، اقدامی ارزشمند برای قدردانی از کسانی است که نقش اساسی در تأمین امنیت غذایی مردم و حفظ امنیت زیستی و اجتماعی کشور دارند.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: طی ۴۷ سال گذشته کشور با تحریمها، جنگها و توطئههای مختلف دشمنان روبهرو بوده است، اما به دلیل وجود ارکان مستحکم نظام، نیروهای مسلح مقتدر، مردم میداندار و هدایتهای رهبر معظم انقلاب، هیچگاه آسیب جدی به کشور وارد نشد.
به گفته رفیعی پور؛ اگر دشمنان به دنبال ضربه زدن به ایران هستند، یکی از اهداف اصلی آنان آسیب به اقتصاد و امنیت غذایی کشور است، از این رو نقش تولیدکنندگان بخش کشاورزی در مقابله با این تهدیدها بسیار مهم و راهبردی است.
وی ادامه داد: در کشور حدود ۴.۵ تا ۵ میلیون بهرهبردار و فعال در بخش کشاورزی مشغول فعالیت هستند و نزدیک به یکچهارم جمعیت ایران به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در این حوزه نقش دارند و برای حفظ امنیت غذایی کشور تلاش میکنند.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: امنیت غذایی و امنیت زیستی دو بال مهم برای تحقق امنیت ملی هستند و با پیشگیری از بیماریهای مشترک بین انسان و دام و کنترل تهدیدات زیستی میتوان از تحمیل هزینههای سنگین به کشور جلوگیری کرد.
وی افزود: مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور تلاش کردهاند تا دشمنان نتوانند از تهدیدات بیولوژیک علیه کشور بهرهبرداری کنند، زیرا امروزه برخی تهدیدها از طریق آلودگی مواد غذایی، بذر، نهادهها، دام و طیور دنبال میشود.
رفیعی پور بیان کرد: دشمنان تلاش کردهاند زنجیره ارزش مواد غذایی را هدف قرار دهند، بنابراین تنوعبخشی به منابع واردات، تقویت ذخایر استراتژیک و بهرهگیری از دانش و فناوریهای روز دنیا در تولید محصولات کشاورزی باید در دستور کار قرار گیرد.
به گفته رئیس سازمان دامپزشکی کشور ؛ سالانه حدود ۱۳۰ میلیون تن محصول کشاورزی در کشور تولید میشود و اگر بتوانیم تنها چند درصد از ضایعات و تلفات این محصولات را کاهش دهیم، گام بزرگی در افزایش تولید، بهرهوری و تقویت امنیت غذایی کشور برداشته خواهد شد.
استاندار قزوین هم در این مراسم به ظرفیتهای بخش کشاورزی استان اشاره کرد و افزود: قزوین از استانهای پیشرو در تولید محصولات زراعی، باغی و دامی کشور است و نقش مهمی در تأمین نیازهای غذایی کشور دارد.
وی با اشاره به تأمین مناسب کالاهای اساسی در شرایط بحرانی کشور اظهار کرد: در روزهای جنگ و شرایط خاص، نه تنها کمبودی در تأمین کالاهای اساسی وجود نداشت، بلکه تولید برخی محصولات نیز افزایش یافت و اقلامی مانند روغن، گوشت و تخممرغ به میزان کافی در استان تأمین شد.
نوذری از اجرای ۱۳ طرح بزرگ کشاورزی با سرمایهگذاری حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در استان خبر داد و گفت: این طرحها زمینه اشتغال هزاران نفر را فراهم خواهد کرد و نقش مهمی در توسعه اقتصادی استان دارند.
وی کمبود منابع آبی را مهمترین چالش توسعه استان عنوان کرد و افزود: بخشی از ظرفیتهای اقتصادی استان به دلیل محدودیت منابع آب به مرحله اشباع رسیده است و امکان توسعه بر پایه برداشت بیشتر از منابع زیرزمینی وجود ندارد.
استاندار راهکار عبور از این شرایط را اصلاح الگوی کشت، توسعه گلخانهها، استفاده از فناوریهای نوین، حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی دانست و تصریح کرد: توسعه صنایع تبدیلی علاوه بر کاهش ضایعات، موجب افزایش ارزش افزوده و درآمد تولیدکنندگان خواهد شد.
وی با استقبال از سرمایهگذاری در شهرک تخصصی نودهک تأکید کرد: استان از طرحهای دانشبنیان و کممصرف در حوزه آب حمایت میکند، اما اجازه توسعه صنایع آببر جدید را نخواهد داد.
نوذری با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد آب مصرفی استان در بخش کشاورزی استفاده میشود، گفت: استفاده از روشهای سنتی آبیاری دیگر پاسخگوی شرایط امروز نیست و بهرهگیری از فناوریهای نوین و مدیریت علمی منابع آب ضرورتی اجتنابناپذیر است.
وی در پایان ضمن قدردانی از کشاورزان و بهرهبرداران استان اظهار کرد: کشاورزان نقش بیبدیلی در تأمین امنیت غذایی کشور دارند و حمایت از این قشر تلاشگر، زمینهساز توسعه و رونق هرچه بیشتر بخش کشاورزی خواهد بود.
در پایان این مراسم، ضمن رونمایی از یادمان برگزیدگان بخش کشاورزی، ۱۰ بهره بردار نمونه ملی و ۱۵ تولیدکننده نمونه استانی، معرفی و تجلیل شدند.